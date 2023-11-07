У храмах УПЦ МП на Закарпатті проходять обшуки (фото)

Перевіряється інформація щодо виправдовування представниками церкви війни Росії проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу

На Закарпатті Служба безпеки України перевіряє храми Української православної церкви Московського патріархату у селах Руські Гевці та Червоне, які виправдовували вторгнення Росії в Україну та благословляли російську армію. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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«Перевіряється інформація про те, що у цих храмах молилися за російське високе духовенство, яке благословляло російську армію на вторгнення в Україну, виправдовували війну Росії проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу. Також перевіряється законність розміщення храмів на відповідних земельних ділянках», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно суд ухвалив вирок батюшці УПЦ МП із Буковини, який закликав здати Донбас та Крим.

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Як повідомляв «Главком», Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирил), який сприяє збройній агресії РФ та заперечує воєнні злочини окупантів.

За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

Для поширення пропаганди Кирило масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (МП) в Україні.

Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.