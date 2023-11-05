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Працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП: чим усе закінчилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
Працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП: чим усе закінчилося
Монастир, у який завітали працівники військкомату
фото з відкритих джерел

Настоятель монастиря заважав військовим виконувати їхню роботу

Співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки навідалися у Свято-Покровський монастир УПЦ МП у селі Ракошино Мукачівського району, аби вручити повістки священнослужителям. Однак настоятель храму Митрофан (Шимон) накинувся на них із лайкою. Про це повідмоляє Mukachevo.net із посиланням на власні джерела.

За даними місцевих ЗМІ, настоятель монастиря заважав військовим виконувати їхню роботу та у грубій і зневажливій формі висловився на їхню адресу.

Настоятель монастиря, Митрофан (Шимон)
Настоятель монастиря, Митрофан (Шимон)
фото: mukachevo.net

У переписці Митрофан (Шимон) принижує працівників військкоматів. Він називає їх в притаманному російському жаргоні «жуликами» та «безбожниками». Окрім того, він звинуватив військкомів, що вони начебто були на підпитку. Московський священник поскаржився, що вони «силою хапали та шнуряли людей на території монастиря».

Однак це спростовує видання. Журналісти пишуть, що намагалися толерантно пояснити Митрофану Шимону свій візит в монастир.

Цікаво, що 50-річний Митрофан Шимон на місцевих виборах обраний депутатом Великолучківської територіальної громади, куди висувався від забороненої проросійської Закарпатської обласної організації політичної партії «Опозиційна платформа – за життя».

«Шимон є досить відомою особою як серед духовенства УПЦ МП так місцевих еліт. Серед місцевих характеризується зверхнім та зневажливим ставленням, нецензурною лайкою. Поряд із духовною роботою, московський священник володіє великим фермерським господарством, яке надає йому немалий дохід. У власності священнослужителя також є дорогі автомобілі», – встановили журналісти.

Раніше у Закарпатській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через «туберкульоз та неграмотність».

Нагадаємо, Данілов прокоментував заяви Time про проблеми з мобілізацією в Україні. Він заявив, що в секторі безпеки та оборони наразі перебуває достатня кількість українських сил. Проблеми із призовом в Україні немає.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що в Україні необхідно розширити категорію людей, які можуть бути мобілізовані. При цьому Збройні сили України нарощуватимуть резерви, однак такі можливості з підготовки на власній території обмежені.

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Теги: партії держава Валерій Залужний священник свято

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