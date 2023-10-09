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Заборона Московської церкви. СБУ пропонує депутатам надійне рішення (документ)

Війна і церква
Павло Вуєць glavcom.ua
Заборона Московської церкви. СБУ пропонує депутатам надійне рішення (документ)
Як зазначають у Службі безпеки, серед викритих злочинів служителів УПЦ МП – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору
фото: СБУ

Перелік підстав для заборони релігійних організацій може бути розширено

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 10126 «Про внесення зміни до статті 16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Ним передбачається доповнення переліку правових підстав для припинення за рішенням суду діяльності релігійних організацій, уповноважені особи яких засуджені за вчинення злочину проти основ національної безпеки України або за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 161, 258 – 258-6, 436 – 438, 442, 447 Кримінального кодексу України. Це статті – «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками», «терористичний акт», «пропаганда війни», «планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни», «порушення законів та звичаїв війни», «геноцид» та «найманство».

Наразі, згідно з п.5 ч.4 ст.16 закону «Про свободу совісті та релігійні організації», діяльність релігійної організації у судовому порядку припиняється виключно у разі засудження її уповноважених осіб за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу («колабораційна діяльність»).

Заборона Московської церкви. СБУ пропонує депутатам надійне рішення (документ) фото 1

Законопроєкт було зареєстровано головою комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микитою Потураєвим. З ініціативою його прийняття або внесення запропонованих змін до вже існуючих законопроєктів виступила Служби безпеки України – відповідного листа до парламентарів направив голова СБУ Василь Малюк.

Цей лист є в розпорядженні «Главкома».

Заборона Московської церкви. СБУ пропонує депутатам надійне рішення (документ) фото 2
Заборона Московської церкви. СБУ пропонує депутатам надійне рішення (документ) фото 3
Заборона Московської церкви. СБУ пропонує депутатам надійне рішення (документ) фото 4

Зокрема, в ньому йдеться про те, що з початку повномасштабної aгpecії Російської Федерації проти України, за матеріалами Служби безпеки України, здійснюється досудове розслідування 65 кримінальних проваджень стосовно 65 священнослужителів Української православної церкви (далі – УПЦ МП), у т. ч. 15 архієреїв, частина з яких є юридичними керівниками релігійних організацій (управлінь, монастирів, центрів тощо).

Як зазначають у Службі безпеки, серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору. Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

Раніше стало відомо, що в парламенті було зібрано необхідних 226 голосів, аби законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП був винесений на голосування. 

До того голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук стверджував, що наразі у парламенті не наберуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності УПЦ МП, якщо відповідний законопроєкт буде винесено на голосування.

Стефанчук уточнив, що хоче вірити, що побачить 226 голосів. Однак, за його словами, наразі триває внутрішня дискусія, яка проходить не тільки всередині «Слуги народу», а в тому числі в межах інших партій, які «позиціонують себе як дуже патріотичні».

Серед законопроєктів, що фактично забороняють діяльність УПЦ МП, зареєстрованих в парламенті, найбільше шансів на прийняття має урядовий проєкт змін до законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій під номером 8371. Він може бути винесений на голосування в першому читанні вже цього тижня.

Павло Вуєць, «Главком»

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Теги: церква пропаганда Московська церква в Україні розслідування Руслан Стефанчук Василь Малюк

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