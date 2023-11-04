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СБУ повідомила про підозру російському патріарху Кирилу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру російському патріарху Кирилу
Очільник РПЦ Кирило регулярно розповсюджує наративи Кремля
фото з відкритих джерел

Експертиза підтвердила факти злочинної діяльності патріарха РПЦ

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирил), який сприяє збройній агресії РФ та заперечує воєнні злочини окупантів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

Для поширення пропаганди Кирило масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (МП) в Україні.

Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.

Зокрема задокументовано, що у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано «статтю» про літургію, де клірик благословив командуючого росгвардії РФ Золотова на війну проти України.

Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовує окупацію сходу України.

Крім того, патріарх неодноразово давав коментарі пропагандистам з центральних телеканалів Росії, в яких підтримував агресивну політику Кремля і закликав вірян об’єднатися у війні проти України.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинної діяльності патріарха РПЦ.

На підставі зібраних доказів Гундяєву повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 16 – митрополити церкви.

Як повідомлялося, патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла».

Також патріарх Кирило шокував заявами про походження ядерної зброї.

 

Теги: РПЦ кримінал росія СБУ церква війна

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