Чому в центрі Києва досі прославляють Росію?

«Храм на воді» на столичному Подолі має зображення, які жодними релігійними приписами чи особливостями пояснити неможливо

Ледь не у кожному другому храмі МПвУ на найбільш почесному місці – зображення останнього російського царя

«… к славе Россіи». Ось таке можна побачити прямо зараз в центрі Києва.

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Окрім зображень церковних осіб, які традиційно уособлюють російську ідентичність, в «храмі на воді» на столичному Подолі є два зображення, які жодними релігійними приписами чи особливостями взагалі пояснити неможливо. Єдине пояснення – це плекання російського імперського культу.

Перше – зображення імперського адмірала Ушакова. Його показано в адміральській формі, а в руці намальовано сувій з написом. Не про віру, не про Бога – про «славу Росії». Повний текст можете прочитати на ідентичному зображенні поруч. На розпису київського храму слово «Росії» «підправили», але воно легко ідентифікується.

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Якщо Ушаков хоча би офіційно приписаний МП «до святих», то що на стіні храму робить портрет вел.кн. Сергія Романова – генерал-губернатора Москви і дядька останнього царя, якого вбили ліві терористи? Він навіть в МП не приписаний як святий – очевидно через цілком одіозну прижиттєву (а)моральну репутацію. Для чого його розміщено поруч з іконами?

Зображення імперського адмірала Ушакова та князя Сергія Романова (справа) фото з відкритих джерел

І таких монастирів, храмів, капличок МП в Україні з художнім прославленням російського імперського спадку – дуже багато.

Це не випадковість, не «художнє бачення». Це свідома програма «освячення» російської великодержавної шовіністичної ідеології.

Бо ледь не в кожному другому храмі МПвУ на найбільш почесному місці – зображення останнього російського царя і його родини (скульптурний портрет Ніколая з воріт Покровського монастиря столиці зняли лише після втручання народних депутатів та припису СБУ).

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І одночасно – намагання переконати, що «ми незалежні від Москви»… Тільки от Ушаков з Романовими свідчать протилежне.