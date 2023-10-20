Чому в центрі Києва досі прославляють Росію?
Ледь не у кожному другому храмі МПвУ на найбільш почесному місці – зображення останнього російського царя
«… к славе Россіи». Ось таке можна побачити прямо зараз в центрі Києва.
Окрім зображень церковних осіб, які традиційно уособлюють російську ідентичність, в «храмі на воді» на столичному Подолі є два зображення, які жодними релігійними приписами чи особливостями взагалі пояснити неможливо. Єдине пояснення – це плекання російського імперського культу.
Перше – зображення імперського адмірала Ушакова. Його показано в адміральській формі, а в руці намальовано сувій з написом. Не про віру, не про Бога – про «славу Росії». Повний текст можете прочитати на ідентичному зображенні поруч. На розпису київського храму слово «Росії» «підправили», але воно легко ідентифікується.
Якщо Ушаков хоча би офіційно приписаний МП «до святих», то що на стіні храму робить портрет вел.кн. Сергія Романова – генерал-губернатора Москви і дядька останнього царя, якого вбили ліві терористи? Він навіть в МП не приписаний як святий – очевидно через цілком одіозну прижиттєву (а)моральну репутацію. Для чого його розміщено поруч з іконами?
І таких монастирів, храмів, капличок МП в Україні з художнім прославленням російського імперського спадку – дуже багато.
Це не випадковість, не «художнє бачення». Це свідома програма «освячення» російської великодержавної шовіністичної ідеології.
Бо ледь не в кожному другому храмі МПвУ на найбільш почесному місці – зображення останнього російського царя і його родини (скульптурний портрет Ніколая з воріт Покровського монастиря столиці зняли лише після втручання народних депутатів та припису СБУ).
І одночасно – намагання переконати, що «ми незалежні від Москви»… Тільки от Ушаков з Романовими свідчать протилежне.
- День, коли закінчиться Московська церква в Україні
- Цей закон не заборонить російську церкву
- Останній форпост Москви. Хто з нардепів «випарувався» і голосував проти заборони УПЦ МП?
- Заборона Московської церкви: хто за і хто проти? Списки депутатів публікуються уперше
- «Ми не МП». Російська церква в Україні перефарбовується
- Кремль хоче налаштувати мусульман проти України
- Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?
- Кінець Московської церкви в Україні. Рада ухвалила законопроєкт
- «Онуфрій сказав: Треба потерпіти». Інтерв’ю з архімандритом УПЦ МП, який утік з Криму
Коментарі — 0