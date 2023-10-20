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Єпископ Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Чому в центрі Києва досі прославляють Росію?

glavcom.ua
«Храм на воді» на столичному Подолі має зображення, які жодними релігійними приписами чи особливостями пояснити неможливо
фото: risu.ua

Ледь не у кожному другому храмі МПвУ на найбільш почесному місці – зображення останнього російського царя

«… к славе Россіи». Ось таке можна побачити прямо зараз в центрі Києва.

Окрім зображень церковних осіб, які традиційно уособлюють російську ідентичність, в «храмі на воді» на столичному Подолі є два зображення, які жодними релігійними приписами чи особливостями взагалі пояснити неможливо. Єдине пояснення – це плекання російського імперського культу.

Перше – зображення імперського адмірала Ушакова. Його показано в адміральській формі, а в руці намальовано сувій з написом. Не про віру, не про Бога – про «славу Росії». Повний текст можете прочитати на ідентичному зображенні поруч. На розпису київського храму слово «Росії» «підправили», але воно легко ідентифікується.

Якщо Ушаков хоча би офіційно приписаний МП «до святих», то що на стіні храму робить портрет вел.кн. Сергія Романова – генерал-губернатора Москви і дядька останнього царя, якого вбили ліві терористи? Він навіть в МП не приписаний як святий – очевидно через цілком одіозну прижиттєву (а)моральну репутацію. Для чого його розміщено поруч з іконами?

Зображення імперського адмірала Ушакова та князя Сергія Романова (справа)
Зображення імперського адмірала Ушакова та князя Сергія Романова (справа)
фото з відкритих джерел

І таких монастирів, храмів, капличок МП в Україні з художнім прославленням російського імперського спадку – дуже багато.

Це не випадковість, не «художнє бачення». Це свідома програма «освячення» російської великодержавної шовіністичної ідеології.

Бо ледь не в кожному другому храмі МПвУ на найбільш почесному місці – зображення останнього російського царя і його родини (скульптурний портрет Ніколая з воріт Покровського монастиря столиці зняли лише після втручання народних депутатів та припису СБУ).

І одночасно – намагання переконати, що «ми незалежні від Москви»… Тільки от Ушаков з Романовими свідчать протилежне.

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Джерело
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Теги: релігія Московська церква в Україні церква

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