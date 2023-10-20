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Остап Дроздов Журналіст

Заборона Московської церкви. Ще дуже рано радіти

glavcom.ua
УПЦ МП – найбільший з усіх церков користувач і власник земель, споруд, церковного майна
Фото: ZUMA Press/M. Marusenko

Моспатріархат має понад 200 монастирів та 5000 ченців

Тпруууу тішитися передчасно! Треба грамотно добити це питання. Проголосоване перше читання заборони діяльності МП – це навіть не пів кроку і не чверть.

Майно

МП – найбільший з усіх церков користувач і власник земель, споруд, церковного майна. Має бути механізм негайного відчуження. З урахуванням того, що в більшості випадків це робитиме місцеве самоврядування, і є великий ризик саботажу по всьому юговостоку.

Історико-культурні пам’ятки

Завданням національної ваги стає не дати московським попам вивозити старовинні ікони та цінну церковну утвар у багажниках своїх мерседесів.

Фактаж антидержавної діяльності

Заборону МП хотілось би бачити в одній упряжці зі судовими рішеннями по цих звинуваченнях (плюс екстремізм і розпалювання ворожнечі). Бо будуть питання в правозахисників усього світу.

Ануляція свідоцтв

МП реєстрував кожну парафію й монастир поштучно. Це десятки тисяч свідоцтв. Так само поштучно треба їх закривати. З одночасною забороною релігійних зібрань, арештом рахунків і аудитом на предмет фінансування.

Депортація монашества

МП має понад 200 монастирів та 5000 ченців. Значна частина – завезені з расєї. Особливий пункт – звільнення всіх лавр (які мають статус національних пам’яток).

Далі – люстрація всього священицтва і кримінальне переслідування проросійських.

Без цих кроків заборона діяльності не лише нічого не дасть, але й буде оскаржена з величезною помпою. Іграшкові й безплідні двіжі навколо Печерської Лаври мали би чогось навчити. Тут або йти до кінця – або не починати забавки.

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Джерело
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Теги: церква люстрація РПЦ Московська церква в Україні

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Остап Дроздов

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