Заборона Московської церкви. Ще дуже рано радіти
Моспатріархат має понад 200 монастирів та 5000 ченців
Тпруууу тішитися передчасно! Треба грамотно добити це питання. Проголосоване перше читання заборони діяльності МП – це навіть не пів кроку і не чверть.
Майно
МП – найбільший з усіх церков користувач і власник земель, споруд, церковного майна. Має бути механізм негайного відчуження. З урахуванням того, що в більшості випадків це робитиме місцеве самоврядування, і є великий ризик саботажу по всьому юговостоку.
Історико-культурні пам’ятки
Завданням національної ваги стає не дати московським попам вивозити старовинні ікони та цінну церковну утвар у багажниках своїх мерседесів.
Фактаж антидержавної діяльності
Заборону МП хотілось би бачити в одній упряжці зі судовими рішеннями по цих звинуваченнях (плюс екстремізм і розпалювання ворожнечі). Бо будуть питання в правозахисників усього світу.
Ануляція свідоцтв
МП реєстрував кожну парафію й монастир поштучно. Це десятки тисяч свідоцтв. Так само поштучно треба їх закривати. З одночасною забороною релігійних зібрань, арештом рахунків і аудитом на предмет фінансування.
Депортація монашества
МП має понад 200 монастирів та 5000 ченців. Значна частина – завезені з расєї. Особливий пункт – звільнення всіх лавр (які мають статус національних пам’яток).
Далі – люстрація всього священицтва і кримінальне переслідування проросійських.
Без цих кроків заборона діяльності не лише нічого не дасть, але й буде оскаржена з величезною помпою. Іграшкові й безплідні двіжі навколо Печерської Лаври мали би чогось навчити. Тут або йти до кінця – або не починати забавки.
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