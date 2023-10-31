Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Митрополит УПЦ МП, який повстав проти Зеленського, пояснив свої претензії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Митрополит УПЦ МП, який повстав проти Зеленського, пояснив свої претензії
Митрополит УПЦ МП Євлогій викликав обурення своїми звинуваченнями української влади в агресії проти церкви
фото з відкритих джерел

Євлогій вважає, що вірян Московської церкви, які голосували за нинішнього президента, обманули

Митрополит УПЦ Московського патріархату Євлогій звинуватив Володимира Зеленського у брехні, а також заявив, що начебто українська влада хоче командувати церквою. В інтервʼю «Главкому» він пояснив, у чому полягають його претензії до глави Української держави.

Митрополит Євлогій прямо обвинувачував президента України й відкрито відстоював інтереси церкви країни-агресорки, частиною якої і є УПЦ МП, у одну із останніх своїх недільних звернень. Крім того, архієрей переконує, що УПЦ МП тепер начебто є незалежною від Росії. У згаданому зверненні до вірян розкритикував заборону Московської церкви та порівняв сучасну Україну з Радянським Союзом через нібито «гоніння на віру».

«По-перше, звернення до вірян під час богослужіння у кафедральному соборі стосувалося питань церковного життя. Оціночні судження були лише у контексті пояснення тих змін у житті православної громади, які настали та можуть настати внаслідок конкретних дій представників влади», – пояснив свою різку заяву митрополит УПЦ МП.

Євлогій розповів, у чому полягають його звинувачення: митрополит наголосив, що перед тим, як прийти до влади, Зеленський був лояльним до релігійних питань, а нині ситуація кардинально змінилася. До того ж священнослужитель поскаржився на тиск влади.

«Згадаймо, що президент Володимир Зеленський під час передвиборчої агітації неодноразово підкреслював своє нейтральне ставлення до питань, пов’язаних із релігією. Така позиція схилила вибір багатьох православних вірян до рішення віддати свій голос саме за нього. Але тепер ми є свідками того, що глава України кардинально змінив своє ставлення до православних вірян. Тиск з боку державної влади вважаємо наслідком обману виборців, які віддали свої голоси за президента, який декларував свій нейтралітет у питаннях релігійного життя. Такі пояснення були адресовані вірянам у соборі», – зауважив митрополит УПЦ Московського патріархату. При цьому архієрей не бере до уваги, що в Україні йде війна, і безпекова ситуація кардинально змінилася. Наприклад, з початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, з яких 14 – митрополити церкви, повідомляє пресслужба СБУ. Як зазначають в Службі безпеки, серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору.

Нагадаємо, митрополит УПЦ МП Євлогій також розказав, чому назва «московські попи» дуже почесна. Під час богослужіння він закликав вірян «переходити в катакомби» та «продовжувати свою місію, якщо храми заберуть». Євлогій заявив, що українська влада нібито веде війну зі святими. За його словами, вирішують долю УПЦ МП «атеїсти».

Читайте також: Зеленський та Московська церква: хто кого обманув? Інтерв’ю з митрополитом, що повстав проти влади
Теги: церква Московська церква в Україні Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонської Республіки Ханно Певкуром
Зеленський провів зустріч із міністром оборони Естонії: подробиці
3 жовтня, 01:36
8 жовтня пішла з життя легенда української сцени – Ніна Матвієнко
Патріотка чи ватниця? Колега Ніни Матвієнко розказав про «світоглядну хворобу» співачки
9 жовтня, 11:29
Верховна Рада схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Зеленського
Зеленський підписав закон про відкриття е-декларацій
10 жовтня, 11:04
За словами Зеленського, ситуація, яка склалась на Близькому Сході, є безумовно небезпечною для України
Зеленський розповів, чи вплине війна в Ізраїлі на підтримку України
11 жовтня, 15:14
Окупанти вдарили по магазину на Харківщині: пів сотні загиблих (фото)
Окупанти вдарили по магазину на Харківщині: пів сотні загиблих (фото)
5 жовтня, 15:57
Наступ та оборона ЗСУ: Зеленський провів засідання Ставки
Наступ та оборона ЗСУ: Зеленський провів засідання Ставки
23 жовтня, 17:42
Суд залишив Коломойського під вартою, РФ почала нову операцію в Україні. Головне за 24 жовтня
Суд залишив Коломойського під вартою, РФ почала нову операцію в Україні. Головне за 24 жовтня
24 жовтня, 21:00
Церква Святого Андрія Первозванного у Львові
Керівництво церкви у Львові, де знімали кліп Жадан і Соловій, може позбутись посад
27 жовтня, 12:23
Зеленський вважає, що тимчасове перемир'я з РФ лише затримує неминучу детонацію
Зеленський пояснив, чим загрожує тимчасове перемир’я з Росією
Вчора, 17:34

Суспільство

Потужні магнітні бурі накриють Землю: названо небезпечні дні
Потужні магнітні бурі накриють Землю: названо небезпечні дні
Кому найбільше та найменше довіряють українці: результати опитування
Кому найбільше та найменше довіряють українці: результати опитування
Митрополит УПЦ МП, який повстав проти Зеленського, пояснив свої претензії
Митрополит УПЦ МП, який повстав проти Зеленського, пояснив свої претензії
Чи можуть учні та вчителі спілкуватись на перервах російською: відповідь мовного омбудсмена
Чи можуть учні та вчителі спілкуватись на перервах російською: відповідь мовного омбудсмена
Повернувся на фронт, попри тяжке поранення. Згадаймо Героя України Дениса Самофала з Донеччини
Повернувся на фронт, попри тяжке поранення. Згадаймо Героя України Дениса Самофала з Донеччини
Документи з «Дії» перестали приймати на пропускних пунктах України
Документи з «Дії» перестали приймати на пропускних пунктах України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Україні слід готуватися до дуже серйозного зниження підтримки
18K
Молдова звернулась до українських біженців із незвичайним проханням
17K
Що найбільше тримає українських біженців за кордоном: промовиста статистика
14K
Чи варто ліквідовувати ворогів України
8875
Окупанти розстріляли полонених нацгвардійців під Запоріжжям (фото 18+)
8833
Чи планують вимушені мігранти повертатися додому: невтішна статистика

Новини

На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:28
Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Хмарно, але тепло: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 04:55
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
Вчора, 15:20
Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розібратися з фірмами, які зірвали поставки армії
Вчора, 13:20

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту