Митрополит УПЦ МП, який повстав проти Зеленського, пояснив свої претензії

Євлогій вважає, що вірян Московської церкви, які голосували за нинішнього президента, обманули

Митрополит УПЦ Московського патріархату Євлогій звинуватив Володимира Зеленського у брехні, а також заявив, що начебто українська влада хоче командувати церквою. В інтервʼю «Главкому» він пояснив, у чому полягають його претензії до глави Української держави.

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Митрополит Євлогій прямо обвинувачував президента України й відкрито відстоював інтереси церкви країни-агресорки, частиною якої і є УПЦ МП, у одну із останніх своїх недільних звернень. Крім того, архієрей переконує, що УПЦ МП тепер начебто є незалежною від Росії. У згаданому зверненні до вірян розкритикував заборону Московської церкви та порівняв сучасну Україну з Радянським Союзом через нібито «гоніння на віру».

«По-перше, звернення до вірян під час богослужіння у кафедральному соборі стосувалося питань церковного життя. Оціночні судження були лише у контексті пояснення тих змін у житті православної громади, які настали та можуть настати внаслідок конкретних дій представників влади», – пояснив свою різку заяву митрополит УПЦ МП.

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Євлогій розповів, у чому полягають його звинувачення: митрополит наголосив, що перед тим, як прийти до влади, Зеленський був лояльним до релігійних питань, а нині ситуація кардинально змінилася. До того ж священнослужитель поскаржився на тиск влади.

«Згадаймо, що президент Володимир Зеленський під час передвиборчої агітації неодноразово підкреслював своє нейтральне ставлення до питань, пов’язаних із релігією. Така позиція схилила вибір багатьох православних вірян до рішення віддати свій голос саме за нього. Але тепер ми є свідками того, що глава України кардинально змінив своє ставлення до православних вірян. Тиск з боку державної влади вважаємо наслідком обману виборців, які віддали свої голоси за президента, який декларував свій нейтралітет у питаннях релігійного життя. Такі пояснення були адресовані вірянам у соборі», – зауважив митрополит УПЦ Московського патріархату. При цьому архієрей не бере до уваги, що в Україні йде війна, і безпекова ситуація кардинально змінилася. Наприклад, з початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, з яких 14 – митрополити церкви, повідомляє пресслужба СБУ. Як зазначають в Службі безпеки, серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору.

Нагадаємо, митрополит УПЦ МП Євлогій також розказав, чому назва «московські попи» дуже почесна. Під час богослужіння він закликав вірян «переходити в катакомби» та «продовжувати свою місію, якщо храми заберуть». Євлогій заявив, що українська влада нібито веде війну зі святими. За його словами, вирішують долю УПЦ МП «атеїсти».