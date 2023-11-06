Закликав здати Донбас та Крим. Суд ухвалив вирок батюшці УПЦ МП із Буковини

Батюшка до суду не з’явився, але направив заяву про беззаперечне визнання вини

Під час похорон воїна ЗСУ батюшка Дмитро Завялець заявив, що Донбас і Крим «не наші землі»

Глибоцький районний суд Чернівецької області визнав винним священнослужителя УПЦ МП Дмитра Завялеця у колабораційній діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 2 листопада.

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У суді доведено, що у березні 2023 року батюшка під час поховання загиблого військовослужбовця Збройних сил України публічно звернувся з промовою до понад 60 людей: «...Донбас і Крим не наші землі, що там російськомовні люди і українців там ненавидять, тому не треба туди йти; ...Америка буде воювати з Росією на території України, що ми зараз і бачимо, що зараз і робиться».

Цими словами священник публічно заперечив збройну агресію Росії проти України та не визнав державний суверенітет України на тимчасово окуповані території. Такі дії підпадають під кваліфікацію частина 1 статті 111-1 Кримінального кодексу («Колабораційна діяльність»).

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Батюшка до суду не з’явився, але направив заяву про беззаперечне визнання вини у вчиненні кримінального правопорушення. Також він не оспорює обставин справи, які викладено в обвинувальному акті.

На пом’якшення покарання вплинуло щире каяття обвинуваченим, повне визнання ним вини та активне сприяння у розкритті кримінального правопорушення. У підсумку суд призначив священнику УПЦ МП покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в релігійних організаціях та здійснювати діяльність, пов’язану з публічними виступами на 12 років.

За даними Youcontrol, Дмитро Завялець очолює Релігійну громаду парафії на честь Покрова Пресвятої Богородиці Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви (МП) смт Глибока Чернівецької області.

Нагадаємо, у червні на Буковині під час похорону військового посперечалися священники ПЦУ та Московської церкви. Усе через мову, якою читали заупокійну молитву.

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Як повідомляв «Главком», Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирил), який сприяє збройній агресії РФ та заперечує воєнні злочини окупантів.

За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

Для поширення пропаганди Кирило масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (МП) в Україні.

Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.