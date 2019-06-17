Бойовики «ДНР» встановили, хто організував убивство їхнього ватажка Захарченка - ЗМІ



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Ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко

Олександр Захарченко загинув внаслідок вибуху 31 серпня 2018 року

Бойовики ОРДЛО заявили, що організатори вбивства ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка - працівники Служби безпеки України, і їх особистості їм відомі. Як пише російський «Інтерфакс», про це в ефірі «Росія 1» заявив представник «спецслужб ДНР», обличчя якого було приховано.

«Безпосередньо роботу по «ДНР» у 5-му управлінні (департаменті контррозвідки СБУ) організовує 2-й відділ. Нам відомі усі співробітники цього відділу, причетні до скоєння злочинів на Донбасі», - заявило джерело.

У числі співробітників СБУ, причетних до підготовки «терактів», він також назвав помічника начальника 5-го управління Сергія Моторина, який, за його словами, є вихідцем з Донбасу, а раніше служив у Слов'янську.

«Саме на ньому кров Арсена Павлова та Олександра Захарченка», - заявило джерело росЗМІ.

Також він назвав представників українських спецслужб Владислава Долгозвяга і Андрія Мушту, «агенти» яких Андрій Байдаєв під псевдонімом «Швед», Андрій Отенко, Дамір Баштанник «причетні до терактів на Донбасі».

У телесюжеті також повідомлялося, що затримані «спецслужбами ДНР» так звані агенти Сергій Бешта, Владислав Зайцев та інші «дали інформацію про своїх кураторів в СБУ».

У числі таких кураторів були названі начальник 5-го управління департаменту контррозвідки СБУ Роман Червінський, його заступники Максим Попов і Олександр Поклад.

Джерело росЗМІ також заявило, що «правоохоронним органам «Л/ДНР «відомі імена, місця проживання, сімейний стан тих, хто в СБУ «причетний до організації терактів на території Донбасу».

Як відомо, 31 серпня 2018 року у центрі Донецька в ресторані «Сєпар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

В СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.