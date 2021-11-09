ДБР оголосило підозри дев'ятьом соратникам Януковича через вбивства і теракт
Колишніх посадовців підозрюють у скоєнні теракту та в умисних вбивствах
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру дев'ятьом колишнім посадовцям, яких вважають учасниками організованої злочинної групи, яку, за даними слідства, очолював президент-втікач Віктор Янукович. Про це повідомляє ДБР.
Януковича та експосадовців підозрюють у тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушеннях, які відбулися з 18 до 20 лютого 2014 року:
- у вчинені терористичного акту, щоб залякати населення, що призвело до тяжких наслідків і загибелі людей;
- у спричиненні протестувальникам тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивствах та замахах на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;
- у перевищені влади, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів, що спричинило тяжкі наслідки правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юросіб;
- у незаконному перешкоджанні організації та проведенню мітингів.
За даними слідства, унаслідок дій експосадовців у ці дні загинули 76 людей та понад 800 отримали тілесні ушкодження.
Підозру вручили:
- міністру оборони України;
- голові СБУ та його першому заступнику – керівнику Антитерористичного центру;
- міністру внутрішніх справ та його заступнику;
- начальнику Головного управління – командувачу внутрішніх військ МВС України;
- тимчасово виконувачу обов’язків начальника Головного управління МВС України в Києві;
- заступнику начальника Головного управління – начальнику міліції громадської безпеки ГУМВС України в Києві;
- командиру «Беркуту», підпорядкованого ГУМВС України в Києві.
Повідомлення про підозру надіслали на адреси останніх відомих місць проживання підозрюваних, також копії підозр передали їхнім захисникам.
5 листопада ДБР також повідомило про нову підозру Януковичу як керівнику організованої злочинної групи.