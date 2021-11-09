ДБР оголосило підозри дев'ятьом соратникам Януковича через вбивства і теракт

За даними слідства, унаслідок дій експосадовців під час Революції гідності загинули 76 людей та понад 800 отримали поранення

Колишніх посадовців підозрюють у скоєнні теракту та в умисних вбивствах

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру дев'ятьом колишнім посадовцям, яких вважають учасниками організованої злочинної групи, яку, за даними слідства, очолював президент-втікач Віктор Янукович. Про це повідомляє ДБР.

Януковича та експосадовців підозрюють у тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушеннях, які відбулися з 18 до 20 лютого 2014 року:

у вчинені терористичного акту, щоб залякати населення, що призвело до тяжких наслідків і загибелі людей;

у спричиненні протестувальникам тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивствах та замахах на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;

у перевищені влади, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів, що спричинило тяжкі наслідки правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юросіб;

у незаконному перешкоджанні організації та проведенню мітингів.

За даними слідства, унаслідок дій експосадовців у ці дні загинули 76 людей та понад 800 отримали тілесні ушкодження.

Підозру вручили:

міністру оборони України;

голові СБУ та його першому заступнику – керівнику Антитерористичного центру;

міністру внутрішніх справ та його заступнику;

начальнику Головного управління – командувачу внутрішніх військ МВС України;

тимчасово виконувачу обов’язків начальника Головного управління МВС України в Києві;

заступнику начальника Головного управління – начальнику міліції громадської безпеки ГУМВС України в Києві;

командиру «Беркуту», підпорядкованого ГУМВС України в Києві.

Повідомлення про підозру надіслали на адреси останніх відомих місць проживання підозрюваних, також копії підозр передали їхнім захисникам.

5 листопада ДБР також повідомило про нову підозру Януковичу як керівнику організованої злочинної групи.