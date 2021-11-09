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    ДБР оголосило підозри дев'ятьом соратникам Януковича через вбивства і теракт

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    За даними слідства, унаслідок дій експосадовців під час Революції гідності загинули 76 людей та понад 800 отримали поранення - ДБР оголосило підозри дев'ятьом соратникам Януковича через вбивства і теракт
    За даними слідства, унаслідок дій експосадовців під час Революції гідності загинули 76 людей та понад 800 отримали поранення
    фото з відкритих джерел

    Колишніх посадовців підозрюють у скоєнні теракту та в умисних вбивствах

    Державне бюро розслідувань повідомило про підозру дев'ятьом колишнім посадовцям, яких вважають учасниками організованої злочинної групи, яку, за даними слідства, очолював президент-втікач Віктор Янукович. Про це повідомляє ДБР.

    Януковича та експосадовців підозрюють у тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушеннях, які відбулися з 18 до 20 лютого 2014 року:

    • у вчинені терористичного акту, щоб залякати населення, що призвело до тяжких наслідків і загибелі людей;
    • у спричиненні протестувальникам тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивствах та замахах на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;
    • у перевищені влади, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів, що спричинило тяжкі наслідки правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юросіб;
    • у незаконному перешкоджанні організації та проведенню мітингів.

    За даними слідства, унаслідок дій експосадовців у ці дні загинули 76 людей та понад 800 отримали тілесні ушкодження.

    Підозру вручили:

    • міністру оборони України;
    • голові СБУ та його першому заступнику – керівнику Антитерористичного центру;
    • міністру внутрішніх справ та його заступнику;
    • начальнику Головного управління – командувачу внутрішніх військ МВС України;
    • тимчасово виконувачу обов’язків начальника Головного управління МВС України в Києві;
    • заступнику начальника Головного управління – начальнику міліції громадської безпеки ГУМВС України в Києві;
    • командиру «Беркуту», підпорядкованого ГУМВС України в Києві.

    Повідомлення про підозру надіслали на адреси останніх відомих місць проживання підозрюваних, також копії підозр передали їхнім захисникам.

    5 листопада ДБР також повідомило про нову підозру Януковичу як керівнику організованої злочинної групи.

    Теги: МВС теракт Віктор Янукович Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) Державне бюро розслідувань
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    ДБР оголосило підозри дев'ятьом соратникам Януковича через вбивства і теракт