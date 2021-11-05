Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру Віктору Януковичу

Він підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень

Державне бюро розслідувань сьогодні, 5 листопада, повідомило про підозру експрезиденту України Віктору Януковичу як очільнику організованої злочинної групи.

Як повідомили у ДБР, за версією слідства, до складу групи входили колишні високопосадовці МВС, СБУ та Збройних сил України.

«Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року», – прокоментували слідчі.

Зокрема, йдеться про:

терористичний акт з метою залякати людей, що призвело да тяжких наслідків та загибелі людей;

нанесення тілесних ушкоджень учасникам акцій, умисні вбивства та замахи на умисні вбивства зі зброєю та спецзасобами (кийки);

перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством та зброєю та завдало шкоди правам людей та інтересам держави;

незаконне перешкоджання організації вуличних акцій.

Через дії цієї злочинної групи загинули 76 людей та понад 800 отримали травми.

Повідомлення про підозру надіслали Януковичу на адреси останніх відомих його місць проживання, копії вручили адвокатам.

Раніше повідомлялося, що суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я. Експрезидент-утікач є підозрюваним у справі щодо заволодіння резиденцією шляхом зловживання своїм службовим становищем.

У жовтні Вищий антикорупційний суд заочно арештував сина Януковича.