Янукович домігся розгляду скарги проти України у ЄСПЛ

Скаргу до ЄСПЛ Віктор Янкович подав ще 2015 року

На думку експрезидента-утікача, в Україні проти нього незаконно відкриті вісім кримінальних справ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав розглядати скаргу колишнього президента України Віктора Януковича. Він скаржиться, що суди та правоохоронці начебто були упереджені до нього. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на дані суду.

Зокрема, ЄСПЛ 11 жовтня комунікував скаргу Януковича, яку той подав ще 9 жовтня 2015 року. Інтереси експрезидента України представляє англійський адвокат Том Бізлі.

У своїй скарзі Янукович заявляє, що його кортеж обстріляли та намагалися затримати невідомі, коли він тікав з України 21–22 лютого 2014 року. Але, за його словами, українські правоохоронці відмовляються розслідувати цей інцидент.

Крім того, на думку експрезидента-утікача, в Україні проти нього незаконно відкриті вісім кримінальних справ.

Янукович вважає, що Україна порушила кілька положень Конвенції прав людини, які стосуються, наприклад, тривалості кримінального розслідування. Крім того, публічні заяви посадових осіб щодо нього нібито порушують презумпцію невинуватості.

«Він також скаржиться відповідно до статті 6 §1 Конвенції на те, що українські суди не є ані незалежними, ані неупередженими, і що судовий розгляд, який до теперішнього часу проводився за його відсутності, не був справедливим», – повідомляє ЄСПЛ.

Суд на стадії комунікації направив низку питань українському уряду. Зокрема, про те, на якій стадії розслідування проти Януковича і чи були порушені його права.

Раніше також Микола Азаров подав апеляцію щодо арешту в Україні через державну зраду.

У жовтні Вищий антикорупційний суд заочно арештував сина Януковича.

До цього 7 жовтня суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я.

Як відомо, 25 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України дозволив заочне розслідування щодо експрезидента України Віктора Януковича та його сина у справі про заволодіння резиденцією «Межигір'я».

Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу та його синові.

У відомстві зазначали, що вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір'я шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Дії експрезидента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч.3 ст. 209 ККУ («Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом»), його сина – у цих же статтях як співучасника.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.