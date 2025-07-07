Розстріли на Майдані: ДБР завершило справу екскомандира «Беркута»

У лютому 2014 року до Києва були стягнуті підрозділи МВС з усієї країни, включно з севастопольським «Беркутом»

Після перемоги Революції Гідності та втечі експрезидента Януковича частина «беркутівців» втекла до окупованого Криму

Працівники Державного бюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього командира роти спецпідрозділу міліції «Беркут» УМВС України в м. Севастополі та трьох його підлеглих. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр ДБР.

Встановлено, що у лютому 2014 року, за вказівкою найвищого керівництва держави, до Києва були стягнуті підрозділи МВС з усієї країни, включно з севастопольським «Беркутом». Їхнім завданням було придушення мирних протестів, спрямованих на підтримку євроінтеграції України.

«17 лютого 2014 року співробітникам «Беркута» було видано гладкоствольну вогнепальну зброю – рушниці Форт-500 – та заборонені патрони зі свинцевою картеччю. 18 лютого 2014 року під час мирної ходи до Верховної Ради України ці набої були застосовані проти учасників протесту на вулиці Інститутській у Києві. Через це загинули три особи, вісім осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження, 31 – середньої тяжкості, 66 – легкі тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після перемоги Революції Гідності та втечі експрезидента Януковича обвинувачені також втекли зі зброєю до тимчасово окупованого Севастополя. Там вони перейшли на бік ворога та активно сприяли окупації Криму. Зокрема забезпечували роботу блокпостів на автошляхах із материкової частини України, протиправно затримували журналістів, військовослужбовців, волонтерів та інших громадян, передавали затриманих представникам окупаційних сил, особисто брали участь у катуваннях і жорстокому поводженні з ними.

За свої дії обвинувачені отримали посади в окупаційних адміністраціях та громадянство РФ. У зв’язку з тим, що підозрювані переховуються на тимчасово окупованій території, досудове розслідування проводилося заочно. Слідчим суддею їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це дозволить затримати їх одразу після деокупації території АР Крим та м. Севастополя. За вчинені злочини обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 27 травня 2024 року Шевченківський суд Києва 24 травня закрив справу щодо розгону на Майдані мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Причина – закінчення строку давності справи