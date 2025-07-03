На фронті загинув один із лідерів «Пласту» та співтворець Самооборони Майдану

Орищенко в лютому 2022 року зустрів ворога командиром взводу 72-ї бригади

На війні загинув Роман Орищенко. Він був членом національного керівництва «Пласту», а у пластовому русі пройшов усі можливі вишколи та посади – від засновника осередку у Черкасах до співголови організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ветерана Юрія Юзича.

Як розповів Юзич, Орищенко в лютому 2022 року зустрів ворога командиром взводу 72-ї бригади на північ від Києва. «Роман не вилазив із посадок під Вугледаром. Якось після поранення запитав його, коли медалі вже сипались більш менш стандартно – чи йому вже щось дісталось. Жартував, що немає нічого і не думає про це. Думає про хлопців. Став командиром роти у рідній бригаді «Чорних запорожців». Йому пропонували перевестись в спокійніший режим, але відмовлявся. Він завжди приймав найтяжчі виклики і успішно з ним справлявся», – каже він.

У «Пласті» Роман Орищенко обрав собі псевдо Орлик. «Запустив радіовишколи в Пласті, готував і видавав відповідні посібнички для юнацтва і дорослих. Пластовий метод він добре знав і застосовував його навіть в армії. Коли його просили стати командиром роти він спершу готував команду, як на пластовому таборі. Заступників по різних напрямках, які не підведуть», – зазначив Юзич.

Зазначається, що військовий взимку 2013-2014 став одним із ключових творців Самооборони Майдану. Саме він у «вужчому штабі» самооборонівців, що базувався у Профспілках, відповідав за розгортання і підтримку мереж спротиву у регіонах. Згодом отримав за цю працю Орден «За мужність».

«Коли більшість пішла добровольцями на фронт, то він не зміг… Надто багато було зав’язано на ньому у Києві. Опісля гриз себе за це і несподівано для багатьох пішов здобувати вишу освіту піхотного офіцера. Війна перетворювалась в «АТО», а Роман цілком серйозно готувався до повномасштабного вторгнення. Пішов на контракт у ЗСУ, хоч міг цього не робити. Не хотів бути «піджаком», хотів пройти справжній бойовий вишкіл. А паралельно розвивав себе і оточення в тих сферах, які вважав критично важливими», – каже Юзич.

Раніше стало відомо про загибель на війні бійця 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, військового журналіста з Івано-Франківська Руслана Ганущака з позивним Остап.

До слова, помер військовий Сергій Добровольський з Рівненщини, якого наприкінці травня звільнили з полону в рамках обміну «1000 на 1000».