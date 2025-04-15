На фронті ліквідовано росіян, які брали участь у розгоні Майдану

На сьогодні кількість ідентифікованих загиблих кримчан у війні на боці Росії проти України перевищила 1300 осіб

На війні проти України ліквідовано росіян, які брали участь в окупації Криму і розгоні Євромайдану. Про це з посиланням на дані проєкту «Груз 200» повідомляє «Крим. Реалії», інформує «Главком».

Зазначається, що лише за останні два тижні на сайті, який документує загибель кримчан, з’явилися 33 нові некрологи, серед них – колишні співробітники силових відомств.

Зокрема одним із загиблих виявився Євген Козлов із селища Леніно – колишній співробітник кримського «Беркуту», який стояв на блокпостах навесні 2014 року. Інший – Кирило Блаженко, він брав участь у придушенні Майдану у Києві, був активним учасником незаконної анексії Криму в 2014 році. Як з’ясували журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, які створили базу даних «Груз 200», Блаженко в 2017 році шукав роботу водієм у Ялті, у резюме писав, що з 2010 до 2015 року був «командиром розвідувального десантного відділення».

На сьогодні кількість ідентифікованих загиблих кримчан у війні на боці Росії проти України перевищила 1300 осіб.

Нагадаємо, триває 1147-й день повномасштабної війни.

Протягом минулої доби противник завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 86 авіаційних ударів, скинувши при цьому 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1114 дронів-камікадзе та здійснили майже п’ять тисяч обстрілів.