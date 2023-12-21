Апеляційний суд оголосив вирок беркутівцю за катування активістів Євромайдану

Харківського ексберкутівця Андрія Хандрикіна звинувачували у катуванні двох учасників Революції Гідності

Київський апеляційний суд у четвер, 21-го грудня, скасував виправдувальний вирок беркутівцю з Харкова Андрію Хандрикіну та визнав винуватим, засудивши його до шести років тюрми. Про це інформує Watchers із зали суду.

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Харківського ексберкутівця Андрія Хандрикіна звинувачували у катуванні двох учасників Революції Гідності на колонаді стадіону «Динамо» імені Лобановського у Києві під час протестів на Грушевського.

Йдеться про потерпілих Михайла Низькогуза та Владислава Цілицького: у січні 2014-го їх жорстоко били кийками після затримання нагорі колонади на очах у натовпу мітингувальників, а потім скинули з висоти колонади на землю. Крім того, після скидання на землю вже затриманого і знерухомленого неповнолітнього Низькогуза роздягли при температурі повітря -12 °C і завдали удар ножем у стегно.

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За версією слідства, за попередньою змовою з іншими працівниками міліції, Хандрикін бив і катував активістів з метою їх залякування.

Станом на 2023-ий рік Хандрикін продовжує працювати у Харківській поліції, у підрозділі конвойної служби.

Нагадаємо, у 2019 році суд першої інстанції виніс виправдувальний вирок Хандрикіну. Суддя Оксана Бірса з Дніпровського райсуду Києва прийшла до думки, що хоча факт катування протестувальників встановлений, наявні докази не дають їй впевненості, що до цього причетний саме Хандрикін.

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Потерпілий Владислав Цілицький у лікарні після побиття фото: «Радіо Свобода»

Інші двоє беркутівців, які разом з Хандрикіним раніше проходили у цій справі – Артем Войлоков та Владислав Мастега – втекли до Росії разом з групою беркутівців, що є обвинуваченими в інших тяжких злочинах щодо протестувальників на Майдані, зокрема і вбивствах.

На апеляційному розгляді справи прокурор Денис Іванов наполягав на скасуванні виправдувального вироку Хандрикіна та засудженні його до восьми років увʼязнення.

Представники потерпілих також вимагали увʼязнення Хандрикіна на вісім років, враховуючи тяжкість вчиненого злочину. Тоді як захисниця Хандрикіна Наталя Вознюк просила залишити вирок без змін, а її підзахисного – у статусі виправданого.

Справа щодо двох інших обвинувачених, – Артема Войлокова та Владислава Мастеги, – які разом з Хардрикіним, за версією слідства, катували активістів, виокремлена в інше провадження після того, як вони втекли до РФ.

Нагадаємо, 14 листопада Шевченківський суд Києва визнав винним у розгоні майданівців ексберкутівця Олега Бойка та призначив йому п’ять років в’язниці з іспитовим терміном на три роки, тобто умовно.

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Як повідомлялося, у жовтні Святошинський районний суд Києва оголосив вирок у справі Майдану щодо розстрілів протестувальників на вулиці Інститутській у столиці 20 лютого 2014 року. Підсудними в цій справі є п’ятеро колишніх силовиків із вже розформованого спецпідрозділу МВС «Беркут».

Раніше повідомлялося, що Бориспільський міськрайонний суд визнав винним ексберкутівця Бориса Арефʼєва у справі щодо засідки та нападу «Беркуту» на протестувальників у Кріпосному провулку в ніч на 23 січня 2014 року під час протестів на Майдані, призначивши покарання у вигляді семи років за ґратами.