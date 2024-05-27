Суд закрив справу щодо силового розгону Майдану: стала відома причина

30 листопада та 1 грудня 2013 року тисячі беркутівців розігнали мітингувальників на Майдані із застосуванням фізичної сили

Шевченківський суд Києва 24 травня закрив справу щодо розгону на Майдані мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Причина – закінчення строку давності справи, пише Цензор.нет.

Рішенням судді Віталія Ціптика один з командирів «Беркута» Олег Мариненко, його заступники – командири київського «Беркуту» Андрій Дидюк і Микола Тягнирядно й командири 3-ї та 4-ї рот Євген Антонов і Юрій Шевченко не будуть покарані. З підозрюваних зняли усі обвинувачення і скасували арешт їхнього майна.

Під час засідання у залі були лише прокурори, четверо обвинувачених, один адвокат та двоє потерпілих – Любомира Кеплер та Сергій Колоша. У своєму виступі Колоша зазначив, що закриття справи сьогодні призведе до зневіри суспільства в правосудді і що наступного разу люди добиватимуться справедливості судом Лінча.

На питання, чому в залі тільки двоє потерпілих, Колоша повідомив, що багато хто вже давно втратив віру в те, що в суді досягне справедливості, а хтось перебуває на фронті. «В минулі роки мало місце багато зривів – хтось захворів, той у відрядженні, той без адвоката. Засідань було багато, лише за 30 листопада майже 80 потерпілих, дослідити треба було багато матеріалів. Суди не так і часто призначали. Плюс ці зриви», – розповів потерпілий.

Як розповіла адвокатка Вікторія Дейнеко, в суді встигли розглянути всі докази і допитати 20 потерпілих зі 140. Адвокати потерпілих намагатимуться оскаржити рішення, але не приховують, що навіть спроба добитись справедливості через Європейський суд з прав людини займе в них роки.

У ніч на 30 листопада 2013 року на Майдані перебувало близько 400 мітингувальників. На той момент вони вже тиждень протестували проти відмови влади від європейського курсу. О четвертій ранку мітингувальники привезли елементи конструкції, для збору новорічної ялинки, після чого їх оточили загони міліції у складі 2 тис. осіб та почали силовий розгін.

Ввечері 30 листопада сотні тисяч киян вийшли мітингувати на Софійську площу. 1 грудня частина з них прийшла мітингувати на Банкову, де їх знову жорстоко розігнав «Беркут».

Нагадаємо, Дніпровський райсуд Києва 13 грудня 2023 року закрив справу ексберкутівців Вадима Бетлія та Олега Козачишина щодо події розгону Майдану 30 листопада 2013 року. Закінчились строки давності для притягнення до відповідальності.

У жовтні минулого року Святошинський районний суд Києва оголосив вирок у справі Майдану щодо розстрілів протестувальників на вулиці Інститутській у столиці 20 лютого 2014 року. Підсудними в цій справі є п’ятеро колишніх силовиків із вже розформованого спецпідрозділу МВС «Беркут».

Раніше повідомлялося, що Бориспільський міськрайонний суд визнав винним ексберкутівця Бориса Арефʼєва у справі щодо засідки та нападу «Беркуту» на протестувальників у Кріпосному провулку в ніч на 23 січня 2014 року під час протестів на Майдані, призначивши покарання у вигляді семи років за ґратами.