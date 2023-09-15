Засідка на «євромайданівців»: суд дав сім років тюрми ексберкутівцю Арефʼєву

Ексберкутівцю призначили покарання у вигляді семи років за ґратами та визнали винуватим за всіма пунктами звинувачення

Бориспільський міськрайонний суд у пʼятницю, 15-го вересня, визнав винуватим ексберкутівця Бориса Арефʼєва у справі щодо засідки та нападу «Беркуту» на протестувальників у Кріпосному провулку у ніч на 23 січня 2014 року під час протестів на Майдані, призначивши покарання у вигляді семи років за ґратами. Рішення ухвалив суддя Дмитро Ткаченко. Про це повідомляє Watchers.Media.

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Прокуратура наполягала на 10 роках увʼязнення. Представники потерпілих підтримували вимоги держобвинувачення.

Арефʼєву інкримінують:

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перевищення влади за попередньою змовою;

складання та внесення до офіційного документа неправдивих відомостей;

неправдиві показання свідка, поєднанні зі штучним створенням доказів.

Бориса Ареф’єва, міліціонера другої роти київського «Беркуту», звинувачують у справі щодо засідки на «Автомайдан» в ніч з 22-го на 23-тє січня 2014-го року. Засідку розробили й влаштували підрозділ «Беркуту», оперативні співробітники міліції та «тітушки».

Неправдиві відомості та штучно створені Арефʼєвим докази використали для того, щоб сфабрикувати справи і повідомити про підозри незаконно затриманим під час засідки на протестувальників.

«Беркут» тоді перекрив рух жовтого буса (в якому були активісти) і силою витяг усіх, хто був всередині. Протестувальників побили, потім затримали, а невдовзі – доставили до Оболонського райвідділу та передали слідчим для притягнення до кримінальної відповідальності за, нібито, участь в хуліганських діях.

Зазначимо, суд визнав Бориса Арефʼєва винуватим за всіма пунктами звинувачення.

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За перевищення влади та службових повноважень за попередньою змовою суд призначив Арефʼєву сім років тюрми.

За складання та внесення до офіційного документа неправдивих відомостей – три роки, звільнивши від відбування покарання через закінчення строків давності.

Тоді як за неправдиві показання свідка, поєднанні зі штучним створенням доказів – чотири роки.

Остаточне покарання, призначене Арефʼєву, складає: сім років за ґратами з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на три роки.

Вирок ухвалено заочно, адже Арефʼєв – у розшуку. Щодо нього заочно обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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Цивільний позов Оксани Михайлевич суд задовольнив частково, стягнувши з Арефʼєва на користь потерпілого Дмитра Житного – 200 тис. гривень моральної шкоди.

Позови захисниці Олени Сторожук в інтересах потерпілих: Богдана Сутика, Ігоря Мисяка, Андрія Лісовенка та Ярослава Пужака суд також задовольнив частково.

Суд стягнув своїм рішенням з Арефʼєва на користь:

потерпілого Сутика – 200 тис. грн моральної шкоди;

потерпілого Мисяка – 200 тис. грн моральної шкоди;

потерпілого Лісовенка – 87 тис. грн майнової шкоди і 200 тис. грн моральної шкоди;

потерпілого Пужака – 200 тис. грн моральної шкоди.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва визнав ексберкутівця Руслана Марчука винуватим в одному з епізодів розгону студентського Майдану, але присудив йому умовний термін.

До слова, ексспівробітник «Беркуту» Валерій Астахов вчиняв насилля над незаконно депортованими до тимчасово окупованого Криму українськими дітьми.