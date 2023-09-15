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Засідка на «євромайданівців»: суд дав сім років тюрми ексберкутівцю Арефʼєву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Засідка на «євромайданівців»: суд дав сім років тюрми ексберкутівцю Арефʼєву
Вирок Борису Арефʼєву суд ухвалив заочно
фото: Watchers.Media

Ексберкутівцю призначили покарання у вигляді семи років за ґратами та визнали винуватим за всіма пунктами звинувачення

Бориспільський міськрайонний суд у пʼятницю, 15-го вересня, визнав винуватим ексберкутівця Бориса Арефʼєва у справі щодо засідки та нападу «Беркуту» на протестувальників у Кріпосному провулку у ніч на 23 січня 2014 року  під час протестів на Майдані, призначивши покарання у вигляді семи років за ґратами. Рішення ухвалив суддя Дмитро Ткаченко. Про це повідомляє Watchers.Media.

Прокуратура наполягала на 10 роках увʼязнення. Представники потерпілих підтримували вимоги держобвинувачення. 

Арефʼєву інкримінують: 

  • перевищення влади за попередньою змовою;
  • складання та внесення до офіційного документа неправдивих відомостей;
  • неправдиві показання свідка, поєднанні зі штучним створенням доказів.

Бориса Ареф’єва, міліціонера другої роти київського «Беркуту», звинувачують у справі щодо засідки на «Автомайдан» в ніч з 22-го на 23-тє січня 2014-го року. Засідку розробили й влаштували підрозділ «Беркуту», оперативні співробітники міліції та «тітушки». 

Неправдиві відомості та штучно створені Арефʼєвим докази використали для того, щоб сфабрикувати справи і повідомити про підозри незаконно затриманим під час засідки на протестувальників.  

«Беркут» тоді перекрив рух жовтого буса (в якому були активісти) і силою витяг усіх, хто був всередині.  Протестувальників побили, потім затримали, а невдовзі – доставили до Оболонського райвідділу та передали слідчим для притягнення до кримінальної відповідальності за, нібито, участь в хуліганських діях. 

Зазначимо, суд визнав Бориса Арефʼєва винуватим за всіма пунктами звинувачення. 

За перевищення влади та службових повноважень за попередньою змовою суд призначив Арефʼєву сім років тюрми. 

За складання та внесення до офіційного документа неправдивих відомостей – три роки, звільнивши від відбування покарання через закінчення строків давності. 

Тоді як за неправдиві показання свідка, поєднанні зі штучним створенням доказів – чотири роки. 

Остаточне покарання, призначене Арефʼєву, складає: сім років за ґратами з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на три роки. 

Вирок ухвалено заочно, адже Арефʼєв – у розшуку. Щодо нього заочно обрано запобіжний захід – тримання під вартою. 

Цивільний позов Оксани Михайлевич суд задовольнив частково, стягнувши з Арефʼєва на користь потерпілого Дмитра Житного – 200 тис. гривень моральної шкоди.  

Позови захисниці Олени Сторожук в інтересах потерпілих: Богдана Сутика, Ігоря Мисяка, Андрія Лісовенка та Ярослава Пужака суд також задовольнив частково. 

Суд стягнув своїм рішенням з Арефʼєва на користь: 

  • потерпілого Сутика – 200 тис. грн моральної шкоди;
  • потерпілого Мисяка – 200 тис. грн моральної шкоди;
  • потерпілого Лісовенка – 87 тис. грн майнової шкоди і 200 тис. грн моральної шкоди;
  • потерпілого Пужака – 200 тис. грн моральної шкоди.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва визнав ексберкутівця Руслана Марчука винуватим в одному з епізодів розгону студентського Майдану, але присудив йому умовний термін.

До слова, ексспівробітник «Беркуту» Валерій Астахов вчиняв насилля над незаконно депортованими до тимчасово окупованого Криму українськими дітьми.

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Теги: Беркут Евромайдан суд

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