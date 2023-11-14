Розгін Євромайдану: суд виніс вирок ексберкутівцю Бойку

Суд розглядав справу Бойка понад п'ять років

14 листопада Шевченківський суд Києва визнав винним у розгоні майданівців ексберкутівця Олега Бойка та призначив йому п’ять років в’язниці з іспитовим терміном на три роки, тобто умовно. Про це повідомляє Адвокатська дорадча група, яка представляє інтереси потерпілих у справах Майдану.

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Олега Бойка, командира другого взводу четвертої роти «Беркута», визнано винним у:

перевищенні службових повноважень, вчиненому групою осіб, що супроводжувалось насильством, застосуванням спецзасобів, болісними і такими що ображають особисту гідність потерпілих діями (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365 КК України). Покарання – п’ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки (тобто умовно), позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах терміном на три роки.

перешкоджанні мирним зібранням, вчиненому групою осіб, (ч. 1 ст. 28 ст. 340 КК України). Покарання – три роки обмеження волі, від якого обвинувачений звільняється через сплив строків давності для притягнення до відповідальності.

Адвокатська дорадча група повідомляє, що суд перекваліфікував обвинувачення.

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«Хоча прокуратура наполягала, що Бойко діяв на виконання явно злочинного наказу керівництва, у статтях в яких його визнали винним, такої кваліфікації немає», – йдеться у повідомленні.

Суд також не побачив змови у діях беркутівців та кваліфікував їхні дії як такі, що вчинялися групою осіб без попередньої змови.

Вирок набере законної сили після розгляду апеляційних скарг на вирок чи після закінчення строків оскарження, якщо жодна сторона не подасть апеляцію.

Суд розглядав справу Бойка понад п'ять років – з 29 січня 2018 року. Це четвертий вирок у справах щодо розгону Майдану 30 листопада 2013 року.

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Зазначимо, у ніч на 30 листопада 2013 року бійці нині розформованого спецпідрозділу «Беркут» розігнали акцію протесту на Майдані в Києві. За версією слідства, Бойко наказав щонайменше 20 своїм підлеглим витіснити учасників зібрання за межі території Майдану Незалежності.

Нагадаємо, у жовтні Святошинський районний суд Києва оголосив вирок у справі Майдану щодо розстрілів протестувальників на вулиці Інститутській у столиці 20 лютого 2014 року. Підсудними в цій справі є п’ятеро колишніх силовиків із вже розформованого спецпідрозділу МВС «Беркут».

Раніше повідомлялося, що Бориспільський міськрайонний суд визнав винним ексберкутівця Бориса Арефʼєва у справі щодо засідки та нападу «Беркуту» на протестувальників у Кріпосному провулку в ніч на 23 січня 2014 року під час протестів на Майдані, призначивши покарання у вигляді семи років за ґратами.