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ДТП за участі нардепа Ніколаєнка: з’явилося відео аварії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДТП за участі нардепа Ніколаєнка: з’явилося відео аварії
Сьогодні, 3 листопада, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE на Житомирщині збив на смерть 18-річну дівчину
Фото: Головне управління Національної поліції в Житомирській області

Нардеп підтвердив, що особисто перебував за кермом авто 

У мережі з’явилося відео смертельно аварії на трасі Київ-Чоп, винуватцем якої, попередньо, є депутат від партії «Батьківщина» Андрій Ніколаєнко.

На кадрах з відеореєстратора одного з водіїв, який проїжджав повз місце ДТП, видно, що тіло загиблої лежить далеко від пішохідного переходу, оскільки дорога в тій ділянці розділена двома відбійниками. Сам автомобіль нардепа стоїть на лівій смузі руху. 

Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE на Житомирщині збив на смерть 18-річну дівчину. Правоохоронці повідомили, що водій автомобіля, рухаючись на трасі Київ – Чоп в с. Березівці Житомирського району у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події.

Згодом стало відомо, що за кермом автомобіля був народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко .

Станом на зараз триває з’ясування всіх обставин події, призначено ряд відповідних експертиз. Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. 

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Теги: депутат водій автомобіль Mercedes Андрій Ніколаєнко аварія ДТП

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