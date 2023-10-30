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У Донецьку в ДТП загинув відомий російський підполковник

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Донецьку в ДТП загинув відомий російський підполковник
Костянтин Ланчак отримав численні поранення у боях на півдні та у Маріуполі
фото з відкритих джерел

Ланчак брав участь у боях на донецькому та горлівському напрямках

Російський підполковник Костянтин Ланчак (Хорват), який воював біля Маріуполя, Дебальцевого та Іловайська, загинув під час дорожньо-транспортної пригоди в Донецьку. Про це у своєму Telegram написав офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

Ланчак народився у Торезі Горлівського району. З перших днів російського вторгнення в Україну у 2014 році він зайняв сторону окупантів та брав участь у боях за «ДНР». Пізніше він створив бандитське формування «Октава», яке стало артилерійським дивізіоном російської армії.

Ланчак брав участь у боях в Іловайську та Дебальцевому, на донецькому та горлівському напрямках. У 2022 році зі своїм дивізіоном брав участь у боях на півдні та у Маріуполі. Там він отримав численні поранення.

За словами Штефана, російський терорист потрапив у ДТП у Донецьку та загинув.

Раніше у Росії заявили про ліквідацію топ-спецпризначенця ФСБ. На момент загибелі він перебував у званні майора.

Теги: війна окупанти Донецьк ДТП

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