У Донецьку в ДТП загинув відомий російський підполковник

Костянтин Ланчак отримав численні поранення у боях на півдні та у Маріуполі

Ланчак брав участь у боях на донецькому та горлівському напрямках

Російський підполковник Костянтин Ланчак (Хорват), який воював біля Маріуполя, Дебальцевого та Іловайська, загинув під час дорожньо-транспортної пригоди в Донецьку. Про це у своєму Telegram написав офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

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Ланчак народився у Торезі Горлівського району. З перших днів російського вторгнення в Україну у 2014 році він зайняв сторону окупантів та брав участь у боях за «ДНР». Пізніше він створив бандитське формування «Октава», яке стало артилерійським дивізіоном російської армії.

Ланчак брав участь у боях в Іловайську та Дебальцевому, на донецькому та горлівському напрямках. У 2022 році зі своїм дивізіоном брав участь у боях на півдні та у Маріуполі. Там він отримав численні поранення.

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За словами Штефана, російський терорист потрапив у ДТП у Донецьку та загинув.

Раніше у Росії заявили про ліквідацію топ-спецпризначенця ФСБ. На момент загибелі він перебував у званні майора.