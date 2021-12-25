Ексзаступник голови «Укргазвидобування» отримав п'ять років позбавлення волі за хабарництво

Суд призначив Тамразову позбавлення волі та конфіскацію $100 тис.

Вищий антикорупційний суд виніс вирок ексзаступнику голови правління «Укргазвидобування» Олексію Тамразову. Про це повідомляє «Судовий репортер».

Суд призначив 5 років позбавлення волі (санкція статті ч.3 ст.369 КК передбачає від чотирьох до восьми років ув’язнення). Додаткове покарання у вигляді конфіскації майна не застосовується. Лише конфіскується $100 тис. неправомірної вигоди.

Оголошення вироку суду/ фото: sudreporter.org

На рішення може бути подана апеляція. До набуття вироком законної сили обвинувачений має низку обов’язків, у тому числі, носити електронний браслет.

Тамразова визнали винним у у передачі 9 серпня 2018 року $100 тис. хабара прокуророві Генеральної прокуратури Костянтину Кулику. За цю винагороду прокурор мав не заперечувати щодо клопотання ТОВ «Фаворит Систем» про скасування арешту понад 9 млн кубометрів газу вартістю близько $2 млн.

У дебатах і останньому слові Тамразов заперечував свою провину, говорив, що зустрічей не інціював, ствеоджував, що в матеріалах відсутні записи всіх розмов, на які він міг би посилатися як доказ своєї невинуватості.

На думку суду зацікавленість правоохоронців у допиті Тамразова є зрозумілою і логічною. В той час, як захист не навів альтернативної версії подій та інших мотивів організації такої зустрічі. Кулик доручив оперативному працівнику СБУ викликати Тамразова для допиту з приводу додаткової угоди про спільну діяльність з Укргазвидобуванням. Розслідувалась справа, в якій було 96 підозр.

Кулик зустрічався з Тамразовим щонайменше 4 рази. Він пояснив суду, що отримав від Тамразова важливу інформацію, в тому числі, флешку, яка дозволила завершити розслідування епізоду справи про розкрадання газу.

За висновком експерта, у мовленні Кулика не міститься спонукання і підбурення до передачі коштів працівникам прокуратури. У мовленні Тамразова, навпаки, є ознаки пропонування прокурору $200 тисяч винагороди за нейтральну процесуальну позицію щодо клопотання про скасування арешту газу. Тамразов завуальовано озвучив розмір винагороди, кажучи, що вона буде така ж, як у недавній «гучній історії» із затриманням прокурора Чорного.

Під час наступної зустрічі Тамразов передав Кулику коробку із $100 тис. (половиною хабара), називаючи це сувеніром. У свою чергу, Кулик попросив Тамразова донести коробку до його машини, яка була обладнана записуючою технікою. Суд вважає, що спілкування Кулика і Тамразова в цей момент не можна витлумачити інакше, як обговорення неправомірної вигоди.

На думку суддів, докази свідчать про беззаперечне скоєння Тамразовим злочином. І мотиви на кваліфікацію цих дій не впливають.

Водночас суд визнав недоведеним вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

Доводи захисту про підбурювання визнаються безпідставними з огляду на зміст розмов між Тамразовим і Куликом.

Суд зазначає, що Тамразов спілкувався з Куликом у панібратському, фамільряному тоні, поводився впевнено і виважено. Це спростовує версію обвинуваченого, озвучену в дебатах, про шантаж і погрози з боку правоохоронців.

Суд вважає, що захист не надав доказів недоброчесності свідків Кулика та есбеушника Логвина. Також немає доказів переслідування оточення Тамразова правоохоронними органами. Захист, на думку суду, помилково ототожнює ініціювання зустрічі Куликом з метою відібрання показань у Тамразова із пропозицією неправомірної вигоди, що якраз виходила від Тамразова.

Суд дійшов висновку про відсутність провокації.

Нагадаємо, що прокурор попросив для обвинуваченого сім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у лютому цього року справу ексзаступника глави «Укргазвидобування» Тамразова скеровано до Антикорупційного суду.

Зазначимо, що підозрюваного було затримано у 2018 році під час надання неправомірної вигоди та інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

10 серпня суд у закритому режимі заарештував Тамразова на два місяці з альтернативою застави в 3 млн грн. Він вийшов із СІЗО під заставу через три дні.

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