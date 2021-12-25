Проводила референдум на Донбасі. Мешканка Покровська загриміла у в'язницю

Під час досудового розслідування обвинувачена визнавала свою винуватість у вчиненому злочину і висловила каяття. Однак у судах жінка змінила свою позицію

Реальний термін ув’язнення виніс апеляційний суд, який скасував вирок суду першої інстанції

Донецький апеляційний суд призначив п’ять років позбавлення волі уродженці Покровська, обвинуваченій у зміні меж території України та державного кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 21 грудня.

У суді доведено, що 11 травня 2014 року обвинувачена надала добровільну згоду в роботі так званої «дільничної виборчої комісії». Фейкова комісія проводила незаконний референдум на площі Шибанкова у Покровську. Людям пропонували відповісти на питання: «Поддерживаете ли Вы Акт о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики? Чи підтримуєте Ви Акт про державну самостійність Донецької Народної Республіки?».

Жінка вини не визнала. Розповіла, що того дня перебувала у свого знайомого у Покровську. Вони вийшли на вулицю, де побачили намети синього кольору. До неї підійшов незнайомий чоловік та запросив заповнювати списки, вносячи паспортні дані людей. При цьому обвинувачена заявила, що не знала, що братиме участь у так званій «дільничній виборчій комісії» з метою зміни меж території та державного кордону України.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області засудив жінку на п’ять років позбавлення волі, але звільнив її від відбування покарання з випробувальним терміном на три роки.

Водночас апеляційний суд, скаргу до якого про перегляд вироку подав прокурор, дійшов інших висновків: обвинувачена не могла не знати, що брала участь у так званому виборчому процесі. Адже, як зауважила апеляція, загальна політична обстановка у країні та особливо у межах Донецької та Луганської областей не оминула жодну особу, яка б не усвідомлювала змісту подій, викликаний втручанням проросійських сил у суверенітет та незалежність України.

Крім цього, Донецький апеляційний суд вважав, що суд першої інстанції не дотримався вимог закону, внаслідок чого обвинуваченій призначено покарання, яке не відповідає тяжкості кримінального правопорушення. Натомість обвинувачена вчинила кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, яке належить до категорії тяжких злочинів. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяти років.

Окремо апеляція наголосила: під час досудового розслідування обвинувачена визнавала свою винуватість у вчиненому злочину і висловила каяття. Однак уже у суді першої та апеляційної інстанцій свою позицію суттєво змінила – причетність до інкримінованого злочину категорично заперечувала, свою винуватість у вчиненому не визнала.

У підсумку апеляція зазначила, що початок терміну відбування покарання обвинуваченій варто обчислювати з дня її затримання.

Як повідомляв «Главком», 15 грудня Слов’янський міськрайонний суд Донецької області призначив 11 років позбавлення волі бойовику з «групи Бєзлєра» Віктору Михеду за участь у терористичній організації та жорстокому поводженні з військовополоненими. Бойовик працював відеооператором і знімав на камеру допити українських військовополонених та цивільних заручників. У тому числі, здійснював відеофіксацію імітації розстрілу цивільної особи. Також займався розповсюдженням так званих «бойових листів» про підрозділ Бєзлєра.

Ще обвинувачений змушував військовополонених та інших цивільних заручників виконувати різноманітні роботи господарського характеру у приміщенні горлівського УБОЗу.