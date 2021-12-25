Заступився за жінку: у Києві посеред вулиці вбили чоловіка (фото)

Чоловік став свідком сварки та вирішив заступитися за жінку

У Києві на Південній Борщагівці чоловіка зарізали просто посеред вулиці. Потерпілий став свідком бійки між цивільним подружжям та вирішив втрутитися, внаслідок чого отримав ножові поранення. Про це повідомила пресофіцерка Святошинського управління столичної поліції Тетяна Мельник.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що на зупинці громадського транспорту на вулиці Булгакова виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, патрульні поліцейські та судово-медичний експерт.

Експерти на місці злочину/ фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Петро Токар, прибувши за вказаною адресою, правоохоронці провели огляд місця події, встановили свідків та очевидців інциденту, а також опрацювали відео з камер спостереження.

Поліція з'ясувала обставини різанини/ фото: facebook.com/UA.KyivPolice

«Проаналізувавши зібрану інформацію, ми вийшли на слід ймовірного підозрюваного. Менше ніж за годину патрульні поліцейські виявили зловмисника та у подальшому ми затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – раніше судимий за майновий злочин киянин, 1992 року народження. У нього ми вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину, а саме - кухонний ніж, який направили на експертизу», – розповів Токар.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий став свідком конфлікту між затриманим та його цивільною дружиною. Чоловік зробив зауваження зловмиснику, аби той припинив бити жінку. Кривднику це не сподобалося, тож він дістав ніж та вдарив опонента у груди.

За попереднім висновком судмедексперта, чоловік отримав два поранення грудної клітини, внаслідок чого помер до приїзду медиків.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене з хуліганських спонукань. Фігуранту повідомлено про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у столичному районі Позняки між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них завдав іншому смертельного ножового поранення.

Як повідомлялося, столичні поліцейські затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту декілька разів ударив ножем 72-річного батька. Потерпілого лікарі у важкому стані госпіталізували до медичного закладу, наразі він перебуває у реанімації.

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