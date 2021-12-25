Ми не отримали пояснень, як Чаус потрапив з Молдови в Україну – Санду

За словами Санду, Молдова не отримала жодних пояснень з приводу зникнення екссудді Чауса

Кишинів не отримав офіційних пояснень від України щодо того, як колишній суддя Микола Чаус потрапив із Молдови до України. Про це заявила президентка Молдови Мая Санду в інтерв'ю каналу «RTR Moldova».

«Ні, мені не надали жодних пояснень. Я знаю, що наша прокуратура почала розслідування, ми не бачили до кінця нічого. Ми не отримали ні від нашої, ні від української влади серйозних пояснень, що там було. На жаль», – заявила вона.

Нагадаємо, екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус просить Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнати незаконним та скасувати наказ про відрахування його зі штату суддів.

Зазначимо, у грудні засідання суду у справі Миколи Чауса, якого звинувачують в отриманні хабаря у розмірі $150 тисяч, перенесли нібито через те, що Чаус втратив слух.

30 листопада Антикорупційний суд провів перше засідання у справі судді Чауса. Раніше Чаус прийшов на суд у бронежилеті.

3 серпня детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва у лікарні «Феофанія». 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

6 серпня захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після завершення ознайомлення екссудді вручений обвинувальний акт.

Зазначимо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.

Згодом Чаус знайшовся в селі у Вінницькій області. Після чого його забрали співробітники СБУ.

І врешті Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання екссудді Дніпровського райсуду Києва в лікарні «Феофанія».

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