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Ексзаступник голови Держспецзвʼязку вийшов з-під варти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ексзаступник голови Держспецзвʼязку вийшов з-під варти
Уряд звільнив Віктора Жору з посади заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
фото з відкритих джерел

Жора тепер зобовʼязаний здати закордонні паспорти

Колишній заступник голови Держспецзвʼязку Віктор Жора вийшов зі слідчого ізолятора. За нього внесли 10 млн грн застави. Про це повідомляє «Слово і діло» з посиланням на співрозмовника в антикорупційних органах правопорядку.

Згідно з ухвалою суду, Жора тепер зобовʼязаний здати закордонні паспорти; прибувати за першим викликом; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками. А також повідомляти про зміну місця проживання та носити електронний браслет.

Раніше повідомлялося, що колишній голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь та його заступник Віктор Жора могли незаконно заволодіти державними коштами на суму понад 62 млн гривень. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована прокуратура викрили організовану групу у складі з керівництвом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), які заволоділи державними коштами на суму понад 62 млн грн. 

Слідство встановило, що впродовж 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладанання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу.

Також Кабінет Міністрів України звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
 

Теги: прокуратура слідство

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