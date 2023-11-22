ВАКС обрав запобіжний захід ексочільнику Держспецзв’язку
Юрія Щиголя підозрюють у заволодінні державними 62 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього керівника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрія Щиголя. Його підозрюють у заволодінні державними 62 млн грн. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Експосадовець перебуватиме під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків.
Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована прокуратура викрили організовану групу у складі з керівництвом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), які заволоділи державними коштами на суму понад 62 млн грн.
Слідство встановило, що впродовж 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу.
Дії шістьох підозрюваних кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Це карається ув'язненням до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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