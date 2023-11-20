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Уряд звільнив керівництво Держспецзв’язку, яке підозрюється у розкраданні 62 млн грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд звільнив керівництво Держспецзв’язку, яке підозрюється у розкраданні 62 млн грн
фото: НАБУ

Впродовж 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована прокуратура викрили організовану групу у складі з керівництвом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), які заволоділи державними коштами на суму понад 62 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що впродовж 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладанання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу.

Уряд звільнив керівництво Держспецзв’язку, яке підозрюється у розкраданні 62 млн грн фото 1

«З цими компаніями підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг та перерахувало у 2021-2022 рр. кошти у сумі понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники злочину», – йдеться в повідомленні.

Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.

Уряд звільнив голову Держспецзв'язку та його заступника

Сьогодні Кабінет Міністрів України звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Виконання обов’язків голови Держспецзв’язку тимчасово покладено на Маковського Дмитра Васильовича.

Теги: НАБУ

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