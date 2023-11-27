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Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови Держспецзв’язку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови Держспецзв’язку
Уряд звільнив заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору
фото: Виктор Жора/Facebook

Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Віктору Жору у понеділок, 27 листопада. Його спільно з іншими особами підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляється, суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього заступника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

Раніше повідомлялося, що колишній голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь та його заступник Віктор Жора могли незаконно заволодіти державними коштами на суму понад 62 млн гривень. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована прокуратура викрили організовану групу у складі з керівництвом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), які заволоділи державними коштами на суму понад 62 млн грн. 

Слідство встановило, що впродовж 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладанання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу.

Також Кабінет Міністрів України звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
 

Теги: Вищий антикорупційний суд Антикорупційний суд слідство прокурор суд прокуратура

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