Харківський «мажор» у суді нахамив родині загиблого в ДТП (відео)

Сьогодні суд обирає запобіжний захід підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП в Харкові Миколі Харківському

Підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП в Харкові Микола Харківський по-хамськи відповів родичам загиблого чоловіка. 19 січня суд обирає йому запобіжний захід, перепалка сталася під час перерви, інформує «Суспільне».

Зокрема, донька жертви Анастасія Носова запитала Харківського про причину посмішки на його обличчі. У відповідь за нього вступилася адвокат підозрюваного, попросивши «не провокувати».

У цей час фігурант сказав у бік Носової: «Бухим менше їздити треба». Сказав він це так, щоб жінка не почула. Після чергової її ремарки Харківський заявив: «Цирк Шапіто».

Зазначимо, у понеділок у Харкові захворіла нова суддя, яка мала розглядати справу про «мажорну» ДТП.

Раніше адвокатка «мажора» Миколи Харківського оприлюднила шокуючи подробиці.

Як відомо, увечері 26 жовтня 2021 року в Харкові сталася смертельна аварія – водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. За даними ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Михайлович Харківський 2005 року народження. Водій Chevrolet Aveo загинув на місці. Серйозно постраждали троє пасажирів Infinity, тоді як водій залишився фактично неушкодженим.

Відомо, що Харківський неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.

16-річний Микола Харківський, який був за кермом Infiniti і скоїв у Харкові смертельну ДТП, раніше одержав умовний термін за те, що кілька років тому вистрілив жінці в обличчя з пневматичного пістолета.