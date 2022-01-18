Мама загиблої в ДТП дружини футболіста «Зорі»: «Донечко, як мені жити без тебе?!»

Вікторія Данченко загинула в аварії на трасі Київ – Одеса

Кілька днів тому дружина футболіста «Зорі» Олега Данченка ВІкторія загинула в ДТП. Молодята одружилися півтора роки тому. Користувачі мережі висловлюють співчуття близьким спортсмена.

27-річний Данченко поки що не коментує страшну подію. А ось мама Вікторії Алла Личко ділиться болем у соціальних мережах. «Доню, як мені жити без тебе?! Я залишилася сама...» – написала днями жінка.

Користувачі Мережі намагаються підтримати Личка добрими словами та бажають сил пройти це складне випробування.

«Тримайтеся, будь ласка, прийміть мої щирі співчуття. Вікуля – прекрасний, добрий і чуйний ангел, вічна їй пам'ять, дуже болить за неї серце»; «Аллочка, кріпись! Те, що сталося, просто жах. Прийми наші співчуття. Нехай земля їй буде пухом»; «Боже, яке горе! Аллочка, наші тобі співчуття. Тяжко, коли вмирають батьки, але коли діти – це жахливо. Тримайся, моя люба, кріпись», – зазначили підписники невтішної матері.

Вікторія Данченко, якій у червні виповнилося б 28 років, потрапила в аварії на трасі Київ – Одеса. «Мерседес» дружини спортсмена на великій швидкості зіштовхнувся з іншим автомобілем.