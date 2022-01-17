У Харкові захворіла нова суддя, яка мала розглядати справу про «мажорну» ДТП

Суд визначив нову суддю у справі Миколи Харківського, але вона захворіла

Справу щодо обвинуваченням неповнолітнього Миколи Харківського у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові розглядатиме суддя Червонозаводського районного суду Юлія Сіренко, але через хворобу це вирішуватиме інша суддя – Ірина Блага, повідомила «Суспільному» в. о. речниці суду Ольга Золотухіна.

За її словами, клопотання прокуратури про продовження строку запобіжного заходу Харківському у виді тримання під вартою суд отримав 17 січня.

«У зв’язку із перебуванням судді Сіренко Ю. Ю. на лікарняному, на підставі абзацу 5 пункту 20-5 розділу ХІ Кримінального процесуального кодексу України, шляхом автоматизованого розподілу вказаного клопотання для його розгляду було визначено суддю Благу Ірину Сергіївну», – повідомили в суді.

Клопотання розглянуть 19 січня о 9:50. Термін запобіжного заходу Харківському спливає 26 січня.

Раніше адвокатка «мажора» Миколи Харківського оприлюднила шокуючи подробиці.

Як відомо, увечері 26 жовтня 2021 року в Харкові сталася смертельна аварія – водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. За даними ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Михайлович Харківський 2005 року народження. Водій Chevrolet Aveo загинув на місці. Серйозно постраждали троє пасажирів Infinity, тоді як водій залишився фактично неушкодженим.

Відомо, що Харківський неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.

16-річний Микола Харківський, який був за кермом Infiniti і скоїв у Харкові смертельну ДТП, раніше одержав умовний термін за те, що кілька років тому вистрілив жінці в обличчя з пневматичного пістолета.