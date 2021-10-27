Мажор, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, має судимість за постріли в обличчя жінки

16-річний хлопець, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, раніше відбувся умовним строком та штрафом за чотири постріли в обличчя жінці

У 14-річному віці хлопець зробив чотири постріли в обличчя жінки, чию дочку «діставав» образливим листуванням

16-річний Микола Харківський, який був за кермом Infiniti і скоїв у Харкові смертельну ДТП, раніше одержав умовний термін за те, що кілька років тому вистрілив жінці в обличчя з пневматичного пістолета. Про це у Facebook повідомляє Центр Протидії Корупції.

«У листопаді 2019 року ще 14-річний Коля мав побутову суперечку, під час якої в людному місці дістав пневматичний пістолет і зробив чотири постріли в обличчя жінки і її сина. В підсумку у жінки прострелена щока, прострелена гайморова пазуха, в якій застрягла куля з пневмата. Жінці зробили операцію з встановленням титанової пластини в гайморову пазуху. Потерпілі заявили позов з відшкодування матеріальних витрат на лікування та моральної шкоди в розмірі 250 000 грн», – йдеться у повідомленні.

Суддя Червонозаводського суду Харкова Тетяна Янцовська за умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості дала хлопцеві два роки умовно. Хоча стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.

«Але суддя вирішила, що Колю не варто ізолювати від суспільства, підліток як підліток. А замість 250 000 грн - суддя присудила до 8 000 грн компенсації за лікування і 15 000 грн моральної компенсації. Смішні гроші для Колі», – пише ЦПК.

«Вже 16-річний Коля зрозумів, що можна чудити по-повній програмі. Сідає за кермо «Інфініті», викладає в соцмережі як зухвало порушує правила дорожнього руху, хизується, що може від всього відкупитися, що поліцейські коштують 100-200 баксів», - пише Центр протидії корупції.

В кінці вересня хлопця все ж ловлять і виписують протокол за перевищення швидкості, проїзд на заборонений сигнал та інші порушення. Розгляд протоколу, судячи з судового реєстру, призначили на 9 листопада.

«Колю протокол не лякає і він встигає скоїти жахливу ДТП, яке забрало людське життя», – резюмує ЦПК.

Юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко розповів деталі щодо першої справи Миколи.

«14-річний підліток Коля веде образливе листування зі своєю ровесницею. Коли цю переписку побачила мати дівчинки, то він викликає 39-річну матір на «зустріч» (точніше писати «стрілку»). На зустріч в ТРЦ матір приходить з 19-річним старшим братом дівчинки. Підліток дістає пневматичний пістолет і спокійно робить 4 постріли в обличчя (саме в обличчя) матері і сина. Пістолет викидає», – написав адвокат.

Як відомо, прокуратура проситиме арешт для 16-річного «мажора». Суд має відбутися у четвер, 28 жовтня.

Тим часом донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Зазначимо, 16-річного водія Infiniti, який на великій швидкості виїхав на червоне світло та спричинив смертельну аварію у Харкові, затримали. Троє пасажирів Infiniti перебувають у реанімаційному відділенні лікарні.

Як відомо, увечері 26 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія – водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. За даними ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Михайлович Харківський 2005 року народження. Машину нещодавно йому купили батьки.

Відомо, що він неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.