На Житомирщині затримали другого втікача з колонії



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Райківська виправна колонія №73 Ілюстративне фото

Першого засудженого затримали ще 10 грудня - на наступний день після втечі

У п’ятницю, 13 грудня 2019 року, завдяки злагодженим діям прокуратури Житомирської області та оперативних працівників державної установи «Райківська виправна колонія (№73)» затримано ще одного засудженого, який скоїв втечу із виправної колонії. Про це йдеться на сайті прокуратури Житомирської області.

Втікача затримано сьогодні вранці, о 8:20 год, у його ж будинку, де він раніше проживав до засудження, у с. Мала Рача Радомишльського району.

Нагадаємо, минулого понеділка, 9 грудня, із Райківської виправної колонії (№73) скоїли втечу двоє засуджених, які відбували покарання під наглядом на дільниці соціальної реабілітації, розташованій за межами охоронюваної території установи.

Як повідомлялося раніше, вже наступного дня, 10 грудня, один втікач був затриманий у будинку своєї знайомої. Його доставлено до місця відбування покарання та місцевою прокуратурою повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.393 КК України(втеча з місця позбавлення волі, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Також ухвалою суду підозрюваному застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Наразі й другому втікачу також повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.393 КК України та вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування за фактом втечі проводить Бердичівський ВП ГУНП в області, Бердичівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до восьми років.