В Одесі з балкона відділу поліції вистрибнув кишеньковий злодій



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Чоловік намагався втекти з Приморського відділу поліції

Чоловік зламав собі у двох місцях ногу

В Одесі кишеньковий злодій, який поранив офіціанта ресторану, вистрибнув з балкона відділу поліції і зламав собі ногу. Про це повідомляє Думська.

У вівторок, 26 листопада, співробітники одеського ресторану Тавернетта на Катерининській вирахували двох кишенькових злодіїв і попросили їх піти.

«Коли злодії вийшли на вулицю, один з них заточуванням вдарив співробітника ресторану в груди. Швидка допомога прибула швидко, і співробітника врятували. Також приїхали співробітники поліції і оперативно провели слідчі дії. Уже на наступний день злодії були ідентифіковані і затримані», - повідомив у Facebook власник закладу Савелій Лібкін.

Сьогодні джерело в прокуратурі повідомило новинному ресурсу, що кишеньковий злодій, який поранив офіціанта, намагався втекти з Приморського відділу поліції.

Інцидент стався вночі, відразу після затримання злочинців. Скориставшись відкритими дверима, злочинець вийшов на балкон другого поверху і зістрибнув вниз. При цьому чоловік зламав собі у двох місцях ногу. Його госпіталізували. Ведеться службове розслідування.