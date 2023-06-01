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ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити компенсацію за відмову реєструвати одностатевий шлюб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити компенсацію за відмову реєструвати одностатевий шлюб
Рішенням суду визнано, що одностатевій парі було необґрунтовано відмовлено у правовому визнанні
фото ілюстративне

У суді зазначили, що різностатеві пари, які вважають за краще не вступати в шлюб з особистих причин, все ж мають право на юридичне визнання

1 червня Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, що відсутність можливості укладати одностатеві партнерства або шлюби в Україні є дискримінацією. Ще у 2014 році заявниками виступили Андрій Маймулахін та Андрій Марків, які на той момент чотири роки проживали родиною як партнери. Про це йдеться на сайті Європейський суду з прав людини (ЄСПЛ).

Партнери у 2014 році вирішили звернутися до ЄСПЛ через неможливість легалізувати свої стосунки в Україні. Їхні інтереси представляли юристи Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) і правозахисний ЛГБТ Центр «Наш Світ».

У суді зазначили, що різностатеві пари, які вважають за краще не вступати в шлюб з особистих причин, все ж мають право на юридичне визнання і захист. Водночас заявники «не мають ані доступу до шлюбу в Україні, ані можливості отримати будь-яку альтернативну форму юридичного визнання».

У процесі розгляду справи визнано, що заявники позбавлені будь-якої можливості врегулювати основні аспекти свого життя як подружжя, за винятком певних майнових аспектів. У суді заявили, що подібні приватні договори не можуть вважатися такими, що надають подружжю визнання та необхідний захист. Йшлося, що такі випадки «мають обмежену сферу дії та не забезпечують деякі основні потреби, які є фундаментальними для регулювання відносин між подружжям».

Також ЄСПЛ взяв до уваги тенденцію на європейському рівні до юридичного визнання та захисту одностатевих пар у державах-членах Ради Європи. Наголошено, що у 30 з них нині передбачають можливість юридичного визнання одностатевих пар.

Рішенням суду визнано, що одностатевій парі було необґрунтовано відмовлено у правовому визнанні та захисті будь-якої форми порівняно з різностатевими парами, що становить дискримінацію заявників за ознакою їхньої сексуальної орієнтації. Констатовано порушення Україною ст. 14 у взаємозв’язку зі ст. 8 Конвенції. Кожному з заявників присуджено 5 тисяч євро компенсації.

Раніше Зеленський відреагував на петицію про легалізацію «одностатевих шлюбів».

Теги: одностатеві шлюби ЛГТБ суд

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