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Зеленський відреагував на петицію про легалізацію «одностатевих шлюбів»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зеленський відреагував на петицію про легалізацію «одностатевих шлюбів»
Мітинг на захист прав ЛГБТ, Київ, 2021 рік
фото з відкритих джерел

Президент наголосив, що Україна рухається у бік європейських стандартів, в основі яких покладена повага до прав та особистих свобод громадян

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо легалізації партнерств для одностатевих пар. Він наголосив, що Міністерство юстиції уже над цим працює. Про це йдеться у відповіді глави держави на сайті електронних петицій. 

Зеленський наголосив, що Україна рухається у бік європейських стандартів, в основі яких покладена повага до прав та особистих свобод громадян. 

«Розглядаючи влітку минулого року петицію щодо одностатевих шлюбів, я акцентував увагу на тому, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка (ст. 51). В умовах воєнного чи надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена (ст. 157 Конституції України). Тож я звернувся до Кабінету міністрів України з пропозицією опрацювати питання щодо запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства», – зауважив глава держави. 

Зеленський додав, що наразі Міністерство юстиції України працює над комплексним законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства. Також президент звернувся до Верховної ради з пропозицією розглянути законопроєкти про легалізацію партнерств для одностатевих пар. 

Зазначимо, у петиції йдеться про створення в Україні інституту реєстрованих партнерств, що буде доступний як для одностатевих, так і для різностатевих пар.

Нагадаємо, петиція про одностатеві партнерства набрала необхідну кількість голосів наприкінці квітня. 

До слова, законопроєкт №9103  зареєстрували у парламенті 14 березня. Ним пропонують запровадити реєстроване партнерство (яке також називають «цивільним») як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

Після держреєстрації партнери отримуватимуть статус близьких родичів – членів сім'ї першого ступеня спорідненості. Автори проєкту вважають, що цим законопроєктом зможуть захистити права військових, оскільки багато хто з них не може офіційно оформити свої стосунки через те, що їхні партнери або партнерки однієї з ними статі.

У Міністерстві оборони розкритикували законопроєкт. У відомстві кажуть, що не мають даних про тисячі військовослужбовців, які не можуть офіційно оформити стосунки з одностатевими партнерами.

Зауважимо, захисники, які перебувають в одностатевих стосунках, стикаються з великою кількістю проблем, адже їхні стосунки не можуть бути засвідчені юридично. Наприклад, якщо вони отримають поранення та не в змозі будуть приймати медичні рішення за себе, їхній партнер/партнерка також не зможуть цього зробити: авторка законопроєкту про ЛГБТ-партнерства пояснила, чому це потрібно для військових

Як відомо, законопроєкт про одностатеві партнерства підтримали два комітети Ради.

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Теги: петиція президент Володимир Зеленський одностатеві шлюби ЛГБТ

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