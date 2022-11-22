Капітан російського судна, який крав збіжжя з України, отримав підозру

Росіянин незаконно перевозив награбоване окупантами українське зерно через анексований Крим

Капітан російського судна «Капітан Корчін» отримав підозру від української прокуратури. Йому інкриміновано порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї. Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, громадянин РФ, який є капітаном судна під прапором РФ, здійснив три незаконні заходи та виходи з закритого Севастопольського морського торговельного порту. Підозрюваний забезпечував завантаження судна зерном, яке окупанти незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій України. Усвідомлюючи протиправність своїх дій, капітан періодично вимикав автоматичну ідентифікаційну систему «AIS». Також він вносив до неї фіктивні відомості щодо курсу судна, яке прямувало нібито в порти РФ, а не в закриті морські порти окупованого Криму.

Раніше також було повідомлено про підозру директору російської компанії-власниці суден, що використовуються у схемі перевезення награбованого зерна через окупований Крим, а також чотирьом капітанам російських суден. За клопотаннями прокуратур, судом накладено арешти на усі судна-порушники, які причетні до схеми.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала депутата з Харківщини, який вивозив до РФ українське зерно.

Як повідомлялося, РФ планує вивезти майже 1,8 млн тонн зерна з окупованих територій України до кінця року. На цьому вона заробить приблизно $600 мільйонів доларів.