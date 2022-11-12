Зернова угода. На переговорах з ООН Росія висунула свої вимоги

Москва поки мовчить, чи готова продовжити термін дії зернової угоди

Росія на переговорах з офіційними особами ООН у Женеві знову наполягала на безперешкодному доступі до світових ринків для експорту продовольства та добрив. Про це повідомляє Reuters.

У заяві МЗС РФ щодо цих переговорів не йдеться про те, чи Москва готова відновити узгоджену в липні Чорноморську ініціативу, яка дозволила Україні відновити експорт зерна. Термін угоди спливає 19 листопада.

ООН повідомляє, що 10 млн тонн зерна та інших продуктів харчування було експортовано з України відповідно до угоди, що допомогло запобігти глобальній продовольчій кризі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росія неодноразово скаржилася, що її власні постачання зерна та добрив, хоч і не є прямим об'єктом західних санкцій, фактично блокуються, оскільки санкції обмежують доступ відправників вантажу до фінансування, страхування та портів.

У заяві Москви йдеться, що відвантаження українського зерна та «нормалізація» експорту власної сільгосппродукції з Росії є складовими частинами єдиного пакету заходів щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

У заяві ООН 11 листопада йдеться, що учасники угоди «продовжують займатися реалізацією Чорноморської зернової ініціативи та провели конструктивні обговорення її продовження».

Як повідомлялося, Україна зацікавлена у продовженні функціонування «зернового коридору» і вимагає, щоб Росія залишилася в цій домовленості і припинила грати в «голодні ігри» з усім світом заради свого задоволення і припинила в рамках «зернової домовленості» гальмувати процеси з інспекції кораблів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 2 листопада Росія заявила, що відновлює свою участь у зерновій угоді, яка передбачає постачання українського зерна з портів Чорного моря. У міноборони РФ заявили, що вони «отримали письмові гарантії від України про невикористання зернового коридору для ведення бойових дій». Водночас російський диктатор Володимир Путін пригрозив – Росія вийде з угоди у разі порушення цих гарантій.

Читайте також: