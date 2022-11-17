Уряд України повідомив про продовження дії зернової угоди: подробиці

Україна також офіційно звернулася до партнерів в рамках зернової ініціативи з пропозицією продовжити її щонайменше на рік

«Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море» продовжена ще на 120 днів. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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Міністр зазначив, що це рішення було ухвалено сьогодні у Стамбулі. Гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина.

«Український агроекспорт сьогодні залишається дієвим інструментом протидії світовій продовольчій кризі. З першого серпня, початку роботи зернової Ініціативи і по сьогоднішній день Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу. Це значний обсяг, але недостатній. Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Разом з тим можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу», – зазначив він.

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Кубраков також повідомив, що Україна офіційно звернулася до партнерів в рамках ініціативи з пропозицією продовжити її щонайменше на рік та долучити до неї порт Миколаїв.

«Очікуємо на їхню відповідь», – додав міністр.

Кубраков наголосив на важливості забезпечення ефективної роботи Спільного Координаційного Центру, тож українська сторона внесла свої пропозиції щодо вирішення наявних проблем.

«Ми маємо використовувати весь наявний експортний потенціал наших портів, щоб світ швидко отримував необхідні обсяги продовольства», – резюмував міністр.

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Нагадаємо, раніше Росія на переговорах з ООН висунула свої вимоги для продовження дії зернової угоди.

Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна зацікавлена у продовженні функціонування «зернового коридору» і вимагає, щоб Росія залишилася в цій домовленості і припинила грати в «голодні ігри» з усім світом заради свого задоволення і припинила в рамках «зернової домовленості» гальмувати процеси з інспекції кораблів.