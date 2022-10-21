Росія планує продати ще майже 2 млн тонн вкраденого українського зерна

РФ може заробити $600 млн на нашому збіжжі

РФ планує вивезти майже 1,8 млн тонн зерна з окупованих територій України до кінця року. На цьому вона заробить приблизно $600 мільйонів доларів. Про це повідомляє NDR.

З початку повномасштабної війни Росії проти України з порту Севастополя вийшло приблизно 20 суден, завантажених пшеницею та іншим зерном. Більшість партій були призначені для Сирії, Росії та Туреччини. Щоб приховати крадіжку зерна, російські транспортні судна вимикають транспондери, що передають геолокаційні дані.

NDR посилається на вантажні листи, в яких зазначені плани РФ до кінця року.

«Ще майже 40 відправлень з Севастополя. Там вказані дати завантаження та обсяги для майбутніх рейсів, що може свідчити про те, що російські окупанти вже організували логістику для вивезення краденого зерна», – йдеться у повідомленні.

Це допоможе РФ заробити на незаконному експорті українського зерна приблизно $600 млн.

Нагадаємо, гальмуючи експорт українського продовольства, Росія намагається загострити продовольчу кризу у світі. Це агресія проти кожної людини на землі, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Нещодавно у спільному розслідуванні Associated Press і Public Broadcasting Service йшлося, що Російська Федерація змогла викрасти з захоплених українських територій зерна на суму не менше $530 млн і вивезти до Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.

AP використовувала супутникові зображення та дані морських радіотранспондерів, щоб відстежити три десятки суден, які здійснювали понад 50 рейсів, перевозячи зерно з окупованих Росією територій України до портів Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.