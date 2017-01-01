Колишньому військовому дали 14 років тюрми за роботу на спецслужби РФ (відео)

Майор Збройних сил України в запасі після звільнення виїхав до Москви і був завербований російськими спеслужбами

За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки України до чотирнадцяти років позбавлення волі засуджено колишнього військового за співпрацю з російськими спецслужбами. Про це повідомив прес-центр СБУ. «Правоохоронці встановили, що майор Збройних сил України в запасі після звільнення виїхав на постійне місце проживання до Москви. У



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Затримання колишнього військового у жовтні 2016 року в Рівному

Майор Збройних сил України в запасі після звільнення виїхав до Москви і був завербований російськими спеслужбами

За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки України до чотирнадцяти років позбавлення волі засуджено колишнього військового за співпрацю з російськими спецслужбами. Про це повідомив прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що майор Збройних сил України в запасі після звільнення виїхав на постійне місце проживання до Москви. У Росії він був завербований представником ГУ ГШ збройних сил РФ, з яким був знайомий за часів спільного навчання у військовому виші. За завданням свого «куратора» він повернувся в Україну для збору відомостей про частини та підрозділи Збройних сил у районі проведення антитерористичної операції. Оперативники спецслужби задокументували, що агент вийшов з пропозицією про «співпрацю» на старшого офіцера одного з оперативних командувань ЗСУ, запропонував йому за гроші передавати інформацію. Після «зустрічі» український військовий одразу звернувся до СБ України та власного керівництва з інформацією про спробу вербування», - йдеться в повідомленні.

У рамках кримінального провадження співробітники СБУ зафіксували, що агент організував спілкування українського офіцера із представником російської військової розвідки електронною поштою.

У жовтні 2016 року співробітники військової контррозвідки затримали зловмисника у Рівному під час отримання «документів», у яких, на його переконання, містилася таємна інформація військового характеру. За задумом куратора, російські спецслужби мали б отримати матеріали про мобілізаційне розгортання в районі проведення антитерористичної операції та підрозділи української армії, що дислоковані поблизу Маріуполя.

Корецький районний суду Рівненської області визнав затриманого винним у скоєні злочину за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

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