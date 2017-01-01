  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
    Кримінал

    Колишньому військовому дали 14 років тюрми за роботу на спецслужби РФ (відео)

    Майор Збройних сил України в запасі після звільнення виїхав до Москви і був завербований російськими спеслужбами
    За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки України до чотирнадцяти років позбавлення волі засуджено колишнього військового за співпрацю з російськими спецслужбами. Про це повідомив прес-центр СБУ. «Правоохоронці встановили, що майор Збройних сил України в запасі після звільнення виїхав на постійне місце проживання до Москви. У
    • Вчора, 11:26
    • Розсилка
    Затримання колишнього військового у жовтні 2016 року в Рівному
    Затримання колишнього військового у жовтні 2016 року в Рівному

    Майор Збройних сил України в запасі після звільнення виїхав до Москви і був завербований російськими спеслужбами

    За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки України до чотирнадцяти років позбавлення волі засуджено колишнього військового за співпрацю з російськими спецслужбами. Про це повідомив прес-центр СБУ.

    «Правоохоронці встановили, що майор Збройних сил України в запасі після звільнення виїхав на постійне місце проживання до Москви. У Росії він був завербований представником ГУ ГШ збройних сил РФ, з яким був знайомий за часів спільного навчання у військовому виші. За завданням свого «куратора» він повернувся в Україну для збору відомостей про частини та підрозділи Збройних сил у районі проведення антитерористичної операції. Оперативники спецслужби задокументували, що агент вийшов з пропозицією про «співпрацю» на старшого офіцера одного з оперативних командувань ЗСУ, запропонував йому за гроші передавати інформацію. Після «зустрічі» український військовий одразу звернувся до СБ України та власного керівництва з інформацією про спробу вербування», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    У рамках кримінального провадження співробітники СБУ зафіксували, що агент організував спілкування українського офіцера із представником російської військової розвідки електронною поштою.

    У жовтні 2016 року співробітники військової контррозвідки затримали зловмисника у Рівному під час отримання «документів», у яких, на його переконання, містилася таємна інформація військового характеру. За задумом куратора, російські спецслужби мали б отримати матеріали про мобілізаційне розгортання в районі проведення антитерористичної операції та підрозділи української армії, що дислоковані поблизу Маріуполя. 

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Колишньому військовому дали 14 років тюрми за роботу на спецслужби РФ (відео)
    Колишньому військовому дали 14 років тюрми за роботу на спецслужби РФ (відео)

    Корецький районний суду Рівненської області визнав затриманого винним у скоєні злочину за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

    Читайте також матеріал «Главкома» Екс-заступник голови СБУ Олександр Скіпальський: Таких «Єжових» навколо Гройсмана і Порошенка десятки

    Читайте також
    Росія СБУ шпигун військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ