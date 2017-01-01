СБУ викрила у своїх лавах російського шпигуна

Підполковник СБУ передавав службову інформацію представникам країни-агресора

Співробітники Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили старшого консультанта-експерта одного з центральних підрозділів СБУ на співпраці зі спецслужбами РФ. Про це повідомив прес-центр Служби. «Оперативники СБУ встановили, що підполковник передавав службову інформацію представникам країни-агресора. Він також надавав



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Підполковник СБУ передавав службову інформацію представникам країни-агресора

Співробітники Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили старшого консультанта-експерта одного з центральних підрозділів СБУ на співпраці зі спецслужбами РФ. Про це повідомив прес-центр Служби.

«Оперативники СБУ встановили, що підполковник передавав службову інформацію представникам країни-агресора. Він також надавав спецслужбам РФ допомогу у проведенні розвідувально-підривної діяльності на шкоду національній безпеці України», - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцями постійного та тимчасового проживання зловмисника співробітники СБУ виявили ноутбуки і планшети з доказами листування та передачі інформації російським спецслужбам.

Також вилучено пістолет «ТТ», дві гранати Ф-1 та понад сімсот набоїв різного калібру.

У рамках відкритого кримінального провадження, тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. За даними джерела в Кабміні, він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.

Нагадаємо, за даними прес-центру СБУ, чиновник був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження