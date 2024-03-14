Нерухомість замість амуніції: У Фінляндії затримано осіб, причетних до відмивання грошей Міноборони

Серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів

На території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро. Про це повідомляється на сайті Національного антикорупційного бюро України.

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Серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. Частину цих коштів затримані витратили на придбання елітних автівок та об’єкту нерухомості.

фото: НАБУ

На нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, накладено арешт.

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Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів. Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків.

фото: НАБУ

Подібна операція стала можливою спільній роботі детективів НАБУ, САП та співробітників Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки в межах механізму міжнародної правової допомоги у відповідному кримінальному провадженні.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили повідомлення про викриту схему зловживань на понад 200 млн грн під час укладення та виконання договору між АТ «Укргазвидобування» та приватною іноземною компанією.

Стало відомо, що новий голова Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик заявив, що процес наповнення списку спонсорів війни потребує унормування.

Зазначається, що НАЗК уже два роки самостійно визначає, які компанії є міжнародними спонсорами війни. Час від часу це створює Україні проблеми з іншими державами – Угорщиною (через Otp Bank), Австрію (Raiffeisen Bank), Китаєм і Грецією.