Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Нерухомість замість амуніції: У Фінляндії затримано осіб, причетних до відмивання грошей Міноборони

Катерина Іванова
glavcom.ua
Нерухомість замість амуніції: У Фінляндії затримано осіб, причетних до відмивання грошей Міноборони
Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків
фото: НАБУ

Серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів

На території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро. Про це повідомляється на сайті Національного антикорупційного бюро України.

Серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. Частину цих коштів затримані витратили на придбання елітних автівок та об’єкту нерухомості.  

Нерухомість замість амуніції: У Фінляндії затримано осіб, причетних до відмивання грошей Міноборони фото 1
фото: НАБУ

На нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, накладено арешт.

Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів. Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків.

Нерухомість замість амуніції: У Фінляндії затримано осіб, причетних до відмивання грошей Міноборони фото 2
фото: НАБУ

Подібна операція стала можливою спільній роботі детективів НАБУ, САП та співробітників Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки в межах механізму міжнародної правової допомоги у відповідному кримінальному провадженні. 

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили повідомлення про викриту схему зловживань на понад 200 млн грн під час укладення та виконання договору між АТ «Укргазвидобування» та приватною іноземною компанією.

Стало відомо, що новий голова Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик заявив, що процес наповнення списку спонсорів війни потребує унормування. 

Зазначається, що НАЗК уже два роки самостійно визначає, які компанії є міжнародними спонсорами війни. Час від часу це створює Україні проблеми з іншими державами – Угорщиною (через Otp Bank), Австрію (Raiffeisen Bank), Китаєм і Грецією.

Читайте також: Прем'єр Фінляндії закликав ЄС посилити свою обороноздатність
Теги: Укргазвидобування прокуратура нерухомість Міноборони арешт Віктор Павлущик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Справа Гринкевича. Суд ухвалив рішення
Справа Гринкевича. Суд ухвалив рішення
Нерухомість замість амуніції: У Фінляндії затримано осіб, причетних до відмивання грошей Міноборони
Нерухомість замість амуніції: У Фінляндії затримано осіб, причетних до відмивання грошей Міноборони
Суд визнав нардепа Дубінського корупціонером
Суд визнав нардепа Дубінського корупціонером
Де найбільше підпільних гральних закладів: результати перевірок
Де найбільше підпільних гральних закладів: результати перевірок
Правоохоронці знешкодили агентурну мережу ФСБ «під прикриттям» УПЦ МП
Правоохоронці знешкодили агентурну мережу ФСБ «під прикриттям» УПЦ МП
Передав дві автівки для ЗСУ. На Львівщині волонтер-ухилянт уник в’язниці
Передав дві автівки для ЗСУ. На Львівщині волонтер-ухилянт уник в’язниці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Експорт зерна з України: Польща зробила нову пропозицію
9003
Що Київ насправді зробив для кримських татар. Відповідь на одну велику брехню
8747
«Хай воює той, хто бажає»? Пригоди ухилянтів, які дійшли до Верховного суду
5896
У Сочі горить аеропорт, у мережі пишуть про вибухи (відео)
4075
Росія знову скликає Радбез ООН: оголошено причину
3846
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події

Новини

СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Сьогодні, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 05:46
День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня
Сьогодні, 00:00
Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Вчора, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Вчора, 12:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua