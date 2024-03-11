Новобраний очільник НАЗК хоче врегулювати поповнення списку спонсорів війни

НАЗК уже два роки самостійно визначає, які компанії є міжнародними спонсорами війни

Новий голова Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик заявив, що процес наповнення списку спонсорів війни потребує унормування. Про це він сказав під час конференції «Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС» у Києві, пише Liga.net.

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«Однозначно це питання потребує нормування. Цей процес – це комунікація не лише в межах НАЗК, але й усіма державними органами. Тому так, унормування повинно бути, і надалі це може слугувати підставою для подальшого прийняття рішень», – заявив Павлущик.

Зазначається, що НАЗК уже два роки самостійно визначає, які компанії є міжнародними спонсорами війни. Час від часу це створює Україні проблеми з іншими державами – Угорщиною (через Otp Bank), Австрію (Raiffeisen Bank), Китаєм і Грецією.

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Міністр юстиції Денис Малюська раніше повідомив, що міжнародні партнери скаржаться на перелік компаній, і назвав незрозумілою логіку включення компаній до цього списку.

Востаннє список спонсорів війни НАЗК поповнювало 15 лютого, коли туди потрапила нафтосервісна компанія Weatherford International.

Зазначимо, 27 лютого Кабінет міністрів України призначив Віктора Павлущика головою Національного агентства з питань запобігання корупції та затвердив кількох заступників голів обласних державних адміністрацій.

Раніше повідомлялося, що Конкурсна комісія з відбору голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) визначилася із переможцем. Ним став керівник підрозділу детективів НАБУ Віктор Павлущик.

До слова, посли G7 відреагували на призначення нового голови НАЗК.