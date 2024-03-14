Прем'єр Фінляндії закликав ЄС посилити свою обороноздатність

Петтері Орпо зазначив, що Росія хоч і не є «непереможною», та для Європи «самозадоволення більше не є варіантом» і вона повинна посилити свою обороноздатність і безпеку кордонів

Петтері Орпо: «Росія, очевидно, готується до тривалого конфлікту із Заходом і є постійною і суттєвою військовою загрозою для Європи»

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Росія готується до «тривалого конфлікту із Заходом», і закликав збільшити координацію та витрати на європейську оборону. Про це повідомляє EUobserver.

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«Росія, очевидно, готується до тривалого конфлікту із Заходом і є постійною і суттєвою військовою загрозою для Європи. Якщо ми, як об’єднана Європа, не зможемо адекватно відповісти на цей виклик, найближчі роки будуть сповнені небезпеки і навислої загрози нападу», – сказав він під час виступу у Європарламенті.

Прем’єр Фінляндії закликав 27 країн ЄС збільшити витрати на оборону і заявив, що блок повинен подбати про власну оборону.

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Орпо додав, що Росія хоч і не є «непереможною», та для Європи «самозадоволення більше не є варіантом» і вона повинна посилити свою обороноздатність і безпеку кордонів.

«Ми можемо подолати цей виклик, якщо об'єднаємо наші ресурси. У нас є фінансові можливості, тепер нам потрібно продемонструвати нашу політичну волю», – додав прем’єр Фінляндії.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін з високою ймовірністю не хоче прямої конфронтації з НАТО і обмежиться асиметричними заходами.

До відома, командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін заявив, що Велика Британія не бачить загрози від Росії для своєї країни, адже армія окупантів хоч і є небезпечною, проте виявилася менш ефективною. Він зазначив, що РФ повністю залучена у війну проти України й не становить серйозної загрози для НАТО.