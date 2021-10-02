Лікарка, через яку на Сумщині померло немовля, не сяде до в’язниці

Медична працівниця не буде відбувати покарання, а лікарня сплатить постраждалій матері 100 тис.грн

У Сумській області лікарку, через яку померла новонароджена дитина, засудили до одного року позбавлення волі. Про це повідомили в пресслужбі Білопільського районного суду Сумської області.

Районний суд ухвалив вирок 1 жовтня. Лікарку визнали винною у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 140 КК України. Їй призначили один рік позбавлення волі та заборонили протягом року займати посади, пов’язані із лікарською діяльністю.

Водночас суд звільнив лікарку від відбування покарання, призначивши їй рік іспитового терміну.

Із засудженої суд стягнув 4500 грн витрат на послуги адвоката потерпілої.

Також із Білопільської центральної районної лікарні на користь потерпілої жінки суд стягнув 100 тис. грн моральної компенсації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Коломийському районі Прикарпаття новонароджена дівчинка померла від коронавірусу, на який перед пологами хворіла її мати.

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