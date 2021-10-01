У Кропивницькому мати залишила новонароджених двійнят: жінка має ще шістьох дітей, яких теж не виховує

Жінка під час вагітності до лікарів не зверталась

Жінка в Кропивницькому народила всьоме та залишила малюків у пологовому

Жінка в Кропивницькому пологовому будинку залишила немовлят-двійнят. Це її вже сьомі пологи. Про це повідомляє «Суспільне».

Хлопчики-двійнята народилися ще в серпні поточного року. Відразу після пологів мати написала відмову й малюки залишилися в пологовому будинку. Їх назвали Ілля та Валентин.

Голова відділення другого етапу виходжування дітей у пологовому будинку Тетяна Озимай розповіла, що у жінки – це вже сьомі пологи. При цьому вона не зверталася до лікарів під час вагітності.

«Один із хлопчиків був трохи слабшим, потребував допомоги. Але вони дуже швидко одужали, зараз це здорові діти, які набрали майже п'ять кілограмів ваги та чекають своїх батьків», – підкреслили в пологовому будинку.

Крім того, від попередніх дітей жінка або відмовилася, або їх забрали соціальні служби через погані умови догляду та проживання.

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