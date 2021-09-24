На Прикарпатті немовля померло від коронавірусу

Вагітна жінка, яка хворіла на Covid-19, двічі відмовлялася від госпіталізації

У Коломийському районі Прикарпаття новонароджена дівчинка померла від коронавірусу, на який перед пологами хворіла її мати. Про це в п'ятницю, 24 вересня, повідомляє місцеве видання Galka.

Відзначається, що 26-річна вагітна жінка захворіла на коронавірус ще на початку вересня, проте прийняла рішення відмовитися від госпіталізації у пологовий будинок. 11 вересня вона зробила ПЛР-тест в одній із приватних лабораторій, який виявився також позитивним. Жінка в черговий раз відмовилася звернутися за допомогою до лікарів і продовжила лікування вдома.

16 вересня повторний ПЛР-тест показав негативний результат, а вже 18 вересня – жінка поступила в пологовий будинок, де й народила дівчинку.

Відразу після народження, дитину перевели в реанімацію через погіршення її самопочуття і під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Дівчинка померла в той же день через вроджену пневмонію. Згідно з посмертним аналізом – у немовляти виявили коронавірус.

Раніше на Волині від Covid-19 померла породілля: без мами лишилося п’ятеро дітей.

До слова, лікар назвав нові серйозні симптоми коронавірусу.

Також у Львові від коронавірусу рятують п’ятирічну дитину: її легені уражені на 80%.

Нагадаємо, на початку вересня, за повідомленням Національної академії наук України, захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.

Раніше педіатр із британського Інституту дитячого здоров'я UCL Теренс Стівенсон заявив, що приблизно кожна сьома дитина відчуває постійні симптоми коронавірусу через три місяці після одужання.

Читайте також інтерв’ю: