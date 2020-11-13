Проголосувала замість свого чоловіка. Суд оштрафував членкиню виборчої комісії

Обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості

Краснопільський районний суд Сумської області визнав винною членкиню дільничної виборчої комісії у незаконному використанні бюлетеня (ч.3 ст.158-1 КК України) і призначив покарання у вигляді штрафу 3,4 тис. грн із позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною з виборчим процесом на п`ять років.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 9 листопада.

За даними досудового розслідування, 25 жовтня 2020 року близько 14 години 30 хвилин під час проведення місцевих виборів обвинувачена незаконно отримала виборчі бюлетені замість свого чоловіка, який в цей час перебував за межами України. Для цього жінка поставила підписи у списку виборців і на контрольних талонах до виборчих бюлетенів.

Таким чином, членкиня комісії проголосувала замість свого чоловіка за депутатів Сумської обласної ради, Сумської районної ради, Миропільської сільської ради і за Миропільського сільського голови.

30 жовтня обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. У ній жінка повністю визнала вину, щиро розкаялася та активно сприяла у розкриттю злочину. Це дозволило їй уникнути реального покарання, яке передбачає ч.3 ст.158-1 КК України (позбавленням волі від п'яти до семи років) і відбутися штрафом.

У підсумку суд затвердив угоду про визнання винуватості.